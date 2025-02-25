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До +8 і мокрий сніг: погода приготувала сюрпризи наприкінці лютого (карта)

Автор
Олена Руденко
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Зима цього року була дуже м'якою
Зима цього року була дуже м'якою. Фото Колаж "Телеграфа"

До весни лишилися лічені дні

В Україну після морозів та снігопадів повертається тепло. Останнього дня лютого місцями повітря прогріється до 8 градусів з позначкою "плюс".

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру. Ніч на 28 лютого буде переважно морозною, особливо в східній та північній частині України, де стовпчики термометрів покажуть від 6 до 13 градусів морозу, на решті території — +3 -5 градусів.

Вдень у п'ятницю на Закарпатті та Одещині прогнозується +6 +8 градусів. На решті території країни очікується від -4 до +6 градусів, найхолодніше буде в Луганській області.

У Волинській, Рівненській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях буде мокрий сніг. На Закарпатті, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області пройдуть дощі. На решті території України без опадів, хмарно з проясненнями.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи чекати весни з 1 березня. Вже 3 числа в деяких областях можна буде побачити на стовпчиках термометра до +18 градусів. Щодо нічних заморозків, то очікується, що вони теж завершаться разом із календарною зимою, і вже з першого дня весни вночі можна буде бачити невеликі плюси.

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#Погода #Прогноз #Мокрий сніг