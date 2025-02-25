Магнитная буря утихнет, но ненадолго. Сколько она будет держаться на Земле

Геомагнитный шторм не отпустит Землю в конце февраля

На Земле будет держаться слабая магнитная буря. А Солнце, в свою очередь, создало сильную вспышку и с места взрыва вытек выброс корональной массы (СМЕ) в космос. Астросиноптики рассказали, коснется ли он нашей планеты.

В конце суток 24 февраля что-то, вероятно, активное солнечное пятно, разразилось на обратной стороне Солнца. Однако эта вспышка никак не повлияет на магнитное поле нашей планеты, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Коронографы SOHO отслеживают очень яркий CME, исходящий с места взрыва. Если он прилетел бы на Землю, то, вероятно, мог вызвать сильную геомагнитную бурю, но этого не будет.

В то же время, на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, был обновлен график колебаний. Во вторник, 25 февраля, на Земле держится средняя магнитная буря в 4 балла. Уже в среду-четверг, 26-27 февраля, она снизит свою активность до "зеленого" уровня.

Но это ненадолго, ведь в течение 28 февраля-2 марта ожидается возобновление средней магнитной бури в 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие сюрпризы приготовила погода украинцам в конце текущего месяца. Синоптики прогнозируют местами мокрый снег.