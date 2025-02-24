Графік усіяний новими магнітними бурями. Вчені дали прогноз на тиждень

Геомагнітний шторм знову звалився на нашу планету

Магнітна буря на деякий час покинула Землю, однак вже на початку цього тижня знову нагадала про себе. А вчені, своєю чергою, повідомили про надсильний сонячний спалах, який вже торкнувся нашої планети.

У неділю, 23 лютого, супутники на орбіті Землі виявили сонячний спалах класу X2. Джерело вибуху розташоване таким чином, що спалах не спричинить викид корональної маси (CME) на Землю, як сказали на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Однак імпульс екстремального ультрафіолетового випромінювання спричинив короткохвильове радіозатемнення над екваторіальною частиною Тихого океану", — додали астросиноптики.

Водночас на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, було оновлено графік коливань. У понеділок, 24 лютого, на Землі тримається середня магнітна буря в 4 бали. Наступного дня вона знизить свою активність до "зеленого" рівня. Геомагнітна тиша прогнозується і 26 лютого.

Однак вже з 27 лютого очікується поновлення "оранжевої" магнітної бурі. Вона вируватиме до кінця цього тижня.

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