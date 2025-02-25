Другий день Масниці і вшанування пам'яті святителя Тарасія: що не можна робити сьогодні, 25 лютого

Цього дня важливо дотримуватися деяких заборон

Сьогодні, 25 лютого, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського. Також цього вівторка відзначається другий день Масниці за новоюліанським церковним календарем.

У Візантійській імперії точилася боротьба між іконоборцями, які забороняли шанування святих образів, і тими, хто дотримувався православного вчення. Після смерті патріарха Павла імператриця Ірина та її син Костянтин VI запропонували Тарасію очолити Константинопольську кафедру.

Тарасій погодився, але з однією умовою: він вимагав відновлення іконошанування. У 787 році за його ініціативи було скликано Сьомий Вселенський собор, який підтвердив, що поклоніння іконам є важливою частиною православної віри.

Як патріарх, святитель Тарасій дбав про сиріт, нужденних, засновував притулки та лікарні. Він виступав проти несправедливості навіть з боку правителів, через що не раз наражався на гнів імператора.

Традиції та прикмети 25 лютого

У цей день віряни моляться святителю Тарасію, просячи у нього сили для правильних рішень, мудрості в справах і захисту від несправедливості. Люди прибирають оселю, позбуваються старих речей і моляться за мир у родині.

Сонячна погода – до теплого березня та ранньої весни.

Якщо йде сніг – холодна погода затримається ще на кілька тижнів.

Сильний вітер – до змін у житті та непередбачених подій.

Якщо птахи вже співають – весна буде швидкою і теплою.

Що не можна робити 25 лютого

не можна лихословити та сваритися – цей день вважається особливим для встановлення миру та прощення образ;

не слід відмовляти в допомозі – інакше від вас може відвернутися удача;

не можна нехтувати молитвою – цей день сприятливий для духовного очищення;

не варто займатися важкою фізичною працею – рекомендується уникати важких робіт і метушні, щоб день минув у гармонії та спокої;

на другий день Масниці заборонено відмовлятися від веселощів, адже цей день був часом знайомств і сватання.

Іменини 25 лютого

Цього дня іменини відзначають Антон, Тарас, Євген, Олександр, Теодор і Федір.

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