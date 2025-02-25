Другий день Масниці і вшанування пам'яті святителя Тарасія: що не можна робити сьогодні, 25 лютого
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Цього дня важливо дотримуватися деяких заборон
Сьогодні, 25 лютого, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського. Також цього вівторка відзначається другий день Масниці за новоюліанським церковним календарем.
У Візантійській імперії точилася боротьба між іконоборцями, які забороняли шанування святих образів, і тими, хто дотримувався православного вчення. Після смерті патріарха Павла імператриця Ірина та її син Костянтин VI запропонували Тарасію очолити Константинопольську кафедру.
Тарасій погодився, але з однією умовою: він вимагав відновлення іконошанування. У 787 році за його ініціативи було скликано Сьомий Вселенський собор, який підтвердив, що поклоніння іконам є важливою частиною православної віри.
Як патріарх, святитель Тарасій дбав про сиріт, нужденних, засновував притулки та лікарні. Він виступав проти несправедливості навіть з боку правителів, через що не раз наражався на гнів імператора.
Традиції та прикмети 25 лютого
У цей день віряни моляться святителю Тарасію, просячи у нього сили для правильних рішень, мудрості в справах і захисту від несправедливості. Люди прибирають оселю, позбуваються старих речей і моляться за мир у родині.
- Сонячна погода – до теплого березня та ранньої весни.
- Якщо йде сніг – холодна погода затримається ще на кілька тижнів.
- Сильний вітер – до змін у житті та непередбачених подій.
- Якщо птахи вже співають – весна буде швидкою і теплою.
Що не можна робити 25 лютого
- не можна лихословити та сваритися – цей день вважається особливим для встановлення миру та прощення образ;
- не слід відмовляти в допомозі – інакше від вас може відвернутися удача;
- не можна нехтувати молитвою – цей день сприятливий для духовного очищення;
- не варто займатися важкою фізичною працею – рекомендується уникати важких робіт і метушні, щоб день минув у гармонії та спокої;
- на другий день Масниці заборонено відмовлятися від веселощів, адже цей день був часом знайомств і сватання.
Іменини 25 лютого
Цього дня іменини відзначають Антон, Тарас, Євген, Олександр, Теодор і Федір.
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