Гороскоп на 25 лютого: Овнам уникати конфліктів, а Левам - не забувати про любов до себе

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку приділити час собі

Цього місяця багато знаків Зодіаку забудуть про проблеми з грошима. Тим часом "Телеграф" представляє гороскоп на сьогодні, 24 лютого, а також розповідає, як не проґавити нові можливості цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра вам доведеться обирати між дипломатичними відповідями та правдою. Якщо хочеться сказати все, що накипіло, двічі подумайте. Краще уникнути конфліктів, щоб не втратити друзів. В цей день ви можете шокувати людей своєю чесністю. Підготуйтеся до значних змін.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День змусить вас вийти із зони комфорту. Якщо не втечете від викликів, можете отримати крутий бонус у кар’єрі чи особистому житті. А ще – уникайте людей, які вічно нарікають — вони висмоктують вашу енергію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

В цей день вам краще зосередься на внутрішньому балансі. Можна знайти відповіді на важливі питання, якщо хоч на хвилину зосередитеся і почуєте себе. Вечір присвятіть медитаціям чи духовним практикам.

Рак (22 червня — 22 липня)

В цей день емоції накриють вас хвилею. Якщо хтось намагатиметься підсунути вам свої страхи та сумніви – не ведіться на ці провокації. Намагайтеся уникнути спілкування з "енергетичними вампірами" і робіть те, що вас надихає.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра ви будете магнітом для уваги. Проте, варто бути обережними з тим, що говорите і кому. День буде досить напруженим, але ні в якому разі не треба забувати про любов до себе. Влаштуйте собі затишний вечір з улюбленою їжею, ароматичними свічками та серіалом.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

В цей день буде важко залишатися перфекціоністами. Щось піде не за планом , але це не привід засмучуватися. Дозвольте собі трохи хаосу, він може привести до крутих відкриттів. І так, хтось із минулого несподівано дасть про себе знати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Завтра вам доведеться йти на компроміси. І йдеться не про спілкування із близькими, а про суперечки з керівництвом. Час думати не про баланс, а про власні інтереси. До речі, ідеальний день для фінансових рішень.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього вівторка ваше шосте чуття буде на максимумі. Прислухайтеся до інтуїції – вона шепоче щось дуже цінне. У стосунках може випливти якась стара образа: або закрийте її раз і назавжди, або відпустіть. Надалі на вас чекає гармонія з коханою людиною.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього дня зорі радять не лише думати, а й діяти. Є шанс зробити щось грандіозне, але не відкладаючи на потім. Якщо не вистачає мотивації – поспілкуйтеся із близькими, адже вони для вас — найкраща підтримка.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

В цей день варто очікувати на сюрпризи. Можливо, вони перевернуть ваші плани. Головне – не зациклюйтеся на чомусь старому, а пробуйте нове. Зверніть увагу на дрібні знаки – Всесвіт підкидає підказки, але ви не завжди їх помічаєте.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День сприятливий для початку чогось нового – від хобі до масштабних проєктів. А ще будьте уважними до нових знайомств: хтось дуже цікавий може з’явитися у вашому полі зору. Вечір проведіть у колі рідних.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вам потрібен день спокою, але життя, як завжди, має інші плани. Може бути трохи хаотично, але саме цей хаос принесе несподівану користь. Будьте відкритим до нових ідей. Проте, вечір варто провести наодинці із собою.