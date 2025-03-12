Шлях у 5000 км: як домашні коти дісталися Китаю і змінили історію (фото)

Коти увійшли до народних вірувань та культури

Не тільки на створення котам м’яких лапок, а й на одомашнення та розповсюдження котів пішло чимало часу. Приручати їх почали ще 10 тисяч років тому. Найпізніше серед великих імперій коти з’явились у Китаї.

Генетичне дослідження довело, пишуть у Smithsonian Magazine, що коти прибули до Китаю приблизно у 600 році нашої ери, подолавши довгий шлях із Близького Сходу через Європу та Середню Азію. Це відбулось завдяки знаменитому Шовковому шляху — торговій "стежці", яка з’єднувала схід і захід. Разом із дорогоцінним шовком, спеціями та коштовностями купці привозили до Китаю й котів.

Найстаріша знайдена домашня кішка країни жила в центральній провінції Шеньсі між 706 і 883 роками, за часів династії Тан. Ймовірно, вона мала білу або частково білу шерсть та довгий хвіст — як і більшість сучасних китайських котів, а походила з Казахстану.

Чжоу Веньцзю. Жінка з котом. Національний палац-музей, Тайбей

Коти одразу стали суперзірками. Їх дарували китайській еліті як екзотичних улюбленців, вони швидко стали символом високого статусу. Їх навіть включили в народні релігійні традиції. Древні китайці проводили ритуали з котами, вважаючи їх не просто тваринами, а почесними гостями своїх домівок.

В Китаї навіть існувала своя версія "кота на щастя". Він мав сидіти на черепичному даху. Кажуть, що він відлякував злих духів, залучав удачу та багатство.

Кіт на щастя на даху

При цьому в сільських районах Китаю жила місцева, леопардова кішка, але вона не була до кінця одомашнена. Вчені знайшли сліди їхнього життя поруч із людьми.

Науковці, аналізуючи останки 22 котів із 14 археологічних пам’яток Китаю, що охопили 5000 років історії, встановили, що всі тварини мали спільний генетичний підпис. Це перший науковий доказ того, що сучасні домашні коти Китаю — нащадки котів-мандрівників, які прибули старовинними торговими шляхами, щоб стати частиною китайської культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені розвінчали міф про незворушність котів. Насправді ці тварини мають активну міміку, хоч і не завжди зрозумілу людям.