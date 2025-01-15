Кіт розміром з долоню жив в Китаї — вчені знайшли його рештки в печері, де жили люди (фото)

Мініатюрна кішка з Китаю наразі — найменша знайдена представниця роду котячих

Азія криє в собі багато загадок. Нещодавно вчені виявили новий вид мурени, що мешкає в печерних ріках. Зараз же — знайшли викопні рештки раніше незнаного виду котів.

Китайські вчені виявили в печері Хуалундон останки найменшої кішки, яка жила близько 300 000 років тому. Новий вид отримав назву Prionailurus kurteni та належить до роду леопардових кішок, що й досі зустрічаються у Південній Азії.

Так могла виглядати Prionailurus kurteni

Ця "кішечка кишенькового розміру" могла вміститися на долоні, маючи довжину від 35–50 см (разом з хвостом) і вагу близько 1 кг. Її скам'янілості збереглися завдяки захищеному середовищу печери, що є рідкісною знахідкою для цього роду, адже їхні останки зазвичай швидко руйнуються в лісах.

Дослідники відтворили розміри тварини з одного фрагмента нижньої щелепи з двома зубами. Можливо, ця мініатюрна кішка проникла в печеру, полюючи на гризунів, які харчувалися залишками їжі перших людей, що мешкали тут.

Можливий вигляд та розміри кота базуються на знайденому фрагменті щелепи

Prionailurus kurteni стала ще однією з родини леопардових котів, яка на сьогодні має п’ять сучасних видів. Це відкриття допомагає краще зрозуміти еволюцію та різноманіття цього роду в минулому.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні зникає рідкісний вид лісових котів. Також серед кандидатів на зникнення — один з видів їжаків.