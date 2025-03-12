Путь в 5000 км: как домашние коты добрались до Китая и изменили историю (фото)

Коты вошли в народные верования и культуру

Не только на создание кошек мягких кавычек, но и на одомашнивание и распространение кошек ушло много времени. Приручать их начали еще десять тысяч лет назад. Позднее среди великих империй кошки появились в Китае.

Генетическое исследование показало, пишут в Smithsonian Magazine, что коты прибыли в Китай примерно в 600 году нашей эры, преодолев долгий путь с Ближнего Востока через Европу и Среднюю Азию. Это произошло благодаря знаменитому Шелковому пути — торговой "тропе", которая соединяла восток и запад. Вместе с драгоценным шелком, специями и драгоценностями купцы привозили в Китай и кошек.

Старейшая найденная домашняя кошка страны жила в центральной провинции Шэньси между 706 и 883 годами, во времена династии Тан. Вероятно, она имела белую или частично белую шерсть и длинный хвост — как и большинство современных китайских кошек, а происходила из Казахстана.

Чжоу Вэньцзю. Женщина с котом. Национальный дворец-музей, Тайбэй

Кошки сразу стали суперзвездами. Их дарили китайской элите как экзотические любимцы, они быстро стали символом высокого статуса. Их даже включили в народные религиозные традиции. Древние китайцы проводили ритуалы с котами, считая их не просто животными, а почетными гостями своих домов.

В Китае даже существовала своя версия "кота на счастье". Он должен был сидеть на черепичной крыше. Говорят, что он отпугивал злых духов, привлекал удачу и богатство.

Кот на счастье на крыше

При этом в сельских районах Китая жила местная, леопардовая кошка, но она не была до конца одомашнена. Ученые нашли следы их жизни рядом с людьми.

Ученые, анализируя останки 22 кошек из 14 археологических памятников Китая, охвативших 5000 лет истории, установили, что все животные имели общую генетическую подпись. Это первое научное доказательство того, что современные домашние коты Китая – потомки кошек-путешественников, прибывших старинными торговыми путями, чтобы стать частью китайской культуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые развенчали миф о невозмутимости кошек. На самом деле эти животные обладают активной мимикой, хотя и не всегда понятной людям.