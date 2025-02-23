Чому у котиків лапки: вчені дали відповідь на важливе питання

Лапки у котиків є наслідком десятків мільйонів років еволюції.

Любителі котиків можуть багато чого розповісти про вихованців і про те, чому вони їх так люблять. Однак якщо питати, яка деталь викликає найбільшу кількість захоплення, то в топі можуть заслужено виявитися їхні м’які лапки.

Проте вчені кажуть, що десятки мільйонів років еволюції були пройдені зовсім не для того, щоб ми зараз захоплювалися цими подушечками. Принаймні так пояснює еволюційний біолог Джонатан Лосос із Вашингтонського університету в інтерв’ю Live Science.

За його словами, наявність подушечок не є чимось унікальним для кішок, а характерно для всіх представників ряду Хижі (Carnivora), тобто спостерігається і у собак, ведмедів, єнотів, видр та інших.

"Це давня риса. І я підозрюю, що в більшості випадків вона у всіх у них є для однієї й тієї ж мети", — зазначив Лосос.

За його словами, мабуть, м’які лапки були у спільних предків усіх Хижих та з’явилися близько 50 мільйонів років тому. Тому правильно було б поставити запитання, чому риса з’явилася у цих тварин, а не лише у котів.

І основною функцією є допомога під час пересування. Всі ми знаємо, що котики можуть падати з великої висоти та м’яко приземлятися, і це можливо завдяки їхнім подушечкам. Вони складаються з жирової тканини, оточеної шаром колагену, що дозволяє пом’якшувати удари об тверду поверхню. Дослідження показали, що при стисканні подушечки стають жорсткішими, що дозволяє більш ефективно розподіляти навантаження при жорсткому приземленні.

Особлива будова лапок навіть надихнула вчених на створення кращого взуття для парашутистів.

Крім амортизації під час падіння, лапки котиків допомагають краще утримувати зчеплення. Зазвичай цю роль виконують пазурі, але котики зберігають їхню гостроту для важливіших завдань, на кшталт полювання, лазіння по деревах і дряпання диванів. Тому при бігу вони покладаються в основному на зчеплення, що забезпечують подушечки, без яких вони б ковзали на шерстяних лапках.

Крім того, подушечки мають багато нервових закінчень, які роблять їх дуже чутливими до температури та текстури поверхні. Адже ви помічали, що котики дуже не люблять, коли їх чіпають за це місце? Тепер ви знаєте причину.

Ще однією функцією є теплообмін. Оскільки там є потові залози, вони можуть допомагати у регуляції температури тіла.

Є також цікавий факт — подушечки у різних котиків можуть бути різного кольору. Все це диктується рівнем пігменту меланіну, як і колір вовни.

Таким чином, десятки мільйонів років еволюції були зовсім не для того, щоб ми тепер захоплювалися ними. Але ми продовжимо це робити у будь-якому випадку.

І якщо ви вважаєте еволюцію лапок кішок дивною, то пам’ятайте, що деякі личинки мух відростили собі "обличчя" на дупі, щоб вписатися в суспільство термітів.