Чорні коти та білі слони: міфи та забобони, які мають реальні наслідки

Чорний колір тварин — мутація, що має назву меланізм, зустрічається рідше ніж альбінізм

Протягом тисячоліть історії, легенди та міфи допомагали людям пояснювати світ навколо них. Вони не лише розважали, а й виконували важливу функцію — застерігали від небезпек, навчали та передавали досвід.

Однак ці розповіді також формували упередження, які могли зберігатися століттями. Багато таких упереджень мали еволюційні корені: наприклад, страх перед нічними хижаками темного кольору, яких важко було побачити у темряві. Проте з часом людські забобони почали ґрунтуватися на шкідливих ідеологіях. Так, білий колір став асоціюватися з "добротою" і "чистотою", тоді як чорний — зі "злом" і "нечистотою".

Ця символіка вплинула навіть на наше ставлення до тварин. Чорні кішки, наприклад, часто асоціюються з агресією та невдачами. Відповідно, вони рідше знаходять нові домівки, порівняно з котами інших кольорів. Але такі уявлення не мають наукового підґрунтя.

Чорну пантеру не пов'язують із невдачами, хоча зустріч із нею в диких хащах може бути смертельною

На відміну від чорних, білих тварин воліють захищати. В деяких штатах США білі олені-альбіноси заборонені для полювання, білих білок охороняють, а за полювання на білого алігатора можна отримати 10 тисяч доларів штрафу. Щодо чорних тварин таких заборон немає.

Білі слони в індійській культурі, особливо в індуїзмі та буддизмі, вважаються священними символами божественності, мудрості та королівської влади. В індуїстській міфології білий слон тісно асоціюється з Індрою, царем богів. У буддизмі, особливо в культурах Південно-Східної Азії, білі слони вважаються священними і пов’язані з королівським походженням і божественною прихильністю.

Білий слон в Індії ходив в золоті

Бути повністю чорним або білим — це еволюційна рідкість, яка часто є недоліком. Такі тварини виділяються у своїх середовищах, що ускладнює їм виживання: хижаку важче залишитися непоміченим, а здобичі — сховатися. Крім того, монохромні особини можуть стикатися з проблемами терморегуляції та спілкуванням у своїй групі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім альбінізму є також інша мутація, пов’язана з білим кольором. При лейцизмі очі нормального кольору, як от у рідкісної акули, виловленої біля Албанії.