Найдорожчі коти України продаються в Києві: за яку породу хочуть 289 тисяч гривень (фото, відео)

Кіт із цікавим виразом обличчя, без перебільшень, золотий

Британська золота шиншила є варіантом породи британської короткошерстої. Від інших представників виду золоту шиншилу відрізняє характерний золотистий колір шерсті. Ця порода в Україні коштує чимало.

"Телеграф" розбирався, скільки коштують коти та кошенята, а також від чого залежить ціна. Локація, вказана у оголошеннях — Київ. Потрібно зауважити, що насамперед, цих тварин цінують за зовнішність. Тож не дивно, що кіт британської золотої шиншили віком 11 місяців може вартувати понад 266 тисяч гривень — 6 тисяч євро. В оголошені йдеться, що кіт продається, як "елітна домашня тварина" і доставити його можуть по всьому світу.

Оголошення про продаж британської золотої шиншили

Ще дорожче просять за британську золоту шиншилу "в сучасному типі з ляльковою зовнішністю". Тут оголошена вартість 6,5 тисяч євро, або ж майже 289 тисяч гривень.

Інше оголошення про продаж британської золотої шиншили

Кошенят можна знайти і дешевше. "Усього" за 5 тисяч доларів, що в гривні — 205,3 тисячі. Таку суму доведеться викласти за непосидючого малюка "з ляльковою мультяшною мордочкою baby face".

Продаж кошеняти британської золотої шиншили

Що треба знати про британську золоту шиншилу

Ці коти мають круглу голову та коротку товсту шию, через це їхня мордочка набуває особливого виразу. Колір шерсті — насичено золотий, із темними зонами на спині, голові, боках, хвості та ногах. Самці можуть важити до 10 кг, самки — в середньому до 5 кг.

Вони мають круглі та виразні очі. Цих котів не можна перегодовувати, адже вони схильні набирати зайву вагу. Вартість кота залежить від чистоти родоводу, стану здоров'я кошеняти та розплідника. Від "іменитих" батьків кошенята дорожчі.

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