Тишею навіть і не пахне. Як виросла магнітна буря, що буде на вихідних

Сильна магнітна буря передбачається лише в один день

Шестибальна сильна магнітна буря, яка б мала знизити свою силу до середньої вже цими днями, знову виросла і сягнула 7 балів. Вчені кажуть, що до кінця тижня також не варто очікувати на геомагнітну тишу.

Ще у четвер, 13 березня, сила шторму не перевищувала 6 балів, згідно зі даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. І протягом п'ятниці-суботи, 14-15 березня, буря мала впасти до 4 балів, а в неділю, 16 березня, — взагалі завершитись.

Однак прогноз змінився. 14 березня, у п'ятницю, наша планета знаходиться у лапах 7-бального геомагнітного шторму. Є ймовірність, що його сила впаде вже у суботу та неділю до 4 балів.

Вчені пояснили, графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, адже дані надходять від активності світила. Тому прогнози змінюються протягом всієї доби.

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