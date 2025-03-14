Радники з безпеки кількох європейських лідерів раптово поїхали до Вашингтона

Поїздка була організована у найкоротші терміни

Переговори про припинення вогню між Україною та Росією США ведуть без посередництва Європи. Однак у п’ятницю, 14 березня, радники з безпеки лідерів Німеччини, Великобританії та Франції вирушили до Вашингтона з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє Welt. За інформацією видання, вони хочуть зустрітися з радником Дональда Трампа з питань національної безпеки Майком Уолтцем і провести з ним переговори.

У матеріалі йдеться про те, що поїздку організували в найкоротші терміни і вона відбувається на тлі незалученості Європи до переговорного процесу про "припинення війни" в Україні.

До Вашингтона вирушили радник із безпеки канцлера Німеччини Олафа Шольца Єнс Плетнер, його британський колега Джонатан Пауелл і радник президента Франції Еммануеля Макрона з питань безпеки Еммануель Бонн.

Європейці не беруть участі у прямих переговорах, які досі велися виключно між командою Трампа та українською і російською сторонами.

При цьому лише Київ прямо наполягав на тому, що представники Європи мають обов’язково бути залученими до мирного процесу.

Нагадаємо, цього тижня делегації України та США зустрілися у Саудівській Аравії. У результаті переговорів Україна погодилася на пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, якщо Росія також на це погодиться і не порушуватиме домовленості.

Вранці 13 березня літак спецпосланника президента США Стіва Уіткоффа перетнув повітряний простір Росії і у нього була запланована зустріч із Путіним, яка пройшла у закритому режимі.

При цьому президент США Дональд Трамп відреагував на відповідь Путіна на пропозицію щодо припинення вогню. Він заявив, що сподівається на правильні кроки Москви та хотів би бачити реальне припинення вогню з російської сторони.

Пізніше Трамп заявив, що він провів переговори з Путіним і назвав їх "дуже продуктивними". Він також підкреслив, що тепер з’явилися "дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна нарешті закінчиться".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт чи угоди, аналогічні до Мінських домовленостей. За словами керівника Офісу президента, Україна представила США під час зустрічі у Джідді свої "червоні лінії" для мирних переговорів.