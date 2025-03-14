Церковне свято 14 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не залишитись без грошей

Чому сьогодні не можна дивитися в дзеркало і колоти дрова

Цієї п’ятниці, 14 березня, християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять преподобного Венедикта Нурсійського. До переходу на новоюліанський церковний календар, за старим стилем, святого згадували 27 березня.

Венедикт народився 480 року в невеликому місті Нурсія в Італії. Подорослішавши, він деякий час жив у обителі апостола Петра, а потім пішов у гори на три роки. Молитви та суворий піст допомогли йому встояти перед спокусами. За переказами, за своє праведне життя він був удостоєний дару чудотворення.

Згодом навколо Венедикта зібралися послідовники, які хотіли жити поруч із ним. Він розділив їх на 12 громад, на чолі кожної з яких поставив ігумена. Преподобний склав статут для цих монастирів, який згодом став основою багатьох західних обителей.

Венедикт помер 543 року. Віряни моляться святому про удачу в сімейних справах та зцілення від недуг.

Традиції та прикмети 14 березня

У народі цей день був присвячений турботі про свійських тварин. За ними ретельно доглядали та частували цього дня найкращим кормом. Також 14 березня наші пращури проводили різні обряди та ритуали, читали заговори, щоб захистити худобу від пристріту та недуг.

Фото: freepik

Грім – літо буде багатим на врожай.

Горобці купаються — до приходу тепла.

Рівень річки не підвищується — до спекотного літа з посухою.

Вітер з’явився опівдні, а надвечір посилився — може бути буря.

Що не можна робити 14 березня

Брати до рук гострі предмети — до великого скандалу.

Довго вдивлятись у дзеркало – відбере сили.

Колоти дрова, пиляти дерево, точити ножі — до проблем з грошима.

Свята та події 14 березня

День добровольця в Україні

Міжнародний день річок (Міжнародний день дій проти гребель)

Всесвітній день сну

Міжнародний день числа "Пі"

Міжнародний день питань (International Ask a Question Day)

У кого іменини 14 березня

Сьогодні іменини святкують Михайло, Венедикт та Ростислав.

Нагадаємо, що на початку весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на березень 2025 року.