Швидше за Ryanair і Wizz Air: стало відомо, коли з України полетять літаки SkyUp

Авіаперельоти в Україну: коли Ryanair, Wizz Air і SkyUp повернуться?

Ймовірність відкриття українського повітряного простору для комерційних перевезень сьогодні значно вища, ніж рік тому. SkyUp заявила про готовність відновити польоти з Україною через 3-4 тижні після офіційного відкриття повітряного простору.

Про це заявив СЕО авіакомпанії SkyUp Дмитро Сєроухов в інтерв’ю для Forbes.ua, зазначивши, що активні обговорення та підготовка вже тривають на міжнародному рівні. Проте остаточне рішення залежатиме не лише від України, а й від міжнародних авіаційних та безпекових структур.

За словами Сєроухова, минулого року питання відкриття неба над Україною навіть не стояло на порядку денному у західних авіаційних регуляторів. Натомість зараз триває діалог щодо можливих сценаріїв часткового відкриття повітряного простору. Він висловив сподівання, що вже у 2025 році перші пасажирські рейси з України можуть відбутися.

Як швидко можуть відновитися польоти?

Останнім часом європейські лоукостери Ryanair та Wizz Air заявляли, що готові відновити рейси над Україною через 6–8 тижнів після офіційного відкриття неба. Водночас SkyUp, як український перевізник, може відновити польоти ще швидше.

"Для нас повернення в Україну – це повернення додому, а не вихід на новий ринок. У нас є база, інфраструктура та персонал, які готові до роботи одразу після відкриття неба. Якщо завтра повітряний простір буде відкрито, ми зможемо запустити перші рейси вже через 3–4 тижні", – пояснив Сєроухов.

SkyUp продовжує зростати попри війну

Незважаючи на складну ситуацію в авіаційній галузі, SkyUp демонструє зростання. У 2024 році компанія збільшила пасажиропотік на 62%, перевізши 2,5 млн осіб – це майже довоєнні показники. Сєроухов зазначив, що досягти цього вдалося завдяки кільком ключовим факторам:

ефективному використанню флоту;

гнучкій бізнес-моделі, що поєднує чартерні перевезення та ACMI (оренда літаків з екіпажем);

розширенню географії польотів завдяки наявності європейського сертифікату.

Фінансові показники SkyUp

У 2024 році консолідований виторг SkyUp склав 3,9 млрд грн, а чистий прибуток компанії – 89 млн грн. Сєроухов також наголосив, що понад 90% співробітників SkyUp – це українці, включно з пілотами, бортпровідниками, технічним персоналом, менеджментом та іншими фахівцями. Усі ключові процеси, такі як управління флотом, комерційна діяльність, клієнтський сервіс та IT, залишаються в Україні.

"Заробітна плата українського персоналу оподатковується в Україні, що сприяє підтримці нашої економіки", – підкреслив він.

Таким чином, SkyUp не лише продовжує розвиватися у складних умовах, а й готовий відігравати важливу роль у відновленні авіаційної галузі України після відкриття неба.

Раніше "Телеграф" писав про те, що авіакомпанія Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною після оголошення про припинення вогню з Росією. У перші пів року після завершення бойових дій вона має намір відновити роботу своїх баз у двох українських містах – у Києві та Львові.