Тишиной даже и не пахнет. Как выросла магнитная буря, что будет на выходных

Сильная магнитная буря предполагается только в один день

Шестибалльная сильная магнитная буря, которая должна была снизить свою силу к средней уже в эти дни, снова выросла и достигла 7 баллов. Ученые говорят, что до конца недели также не стоит ожидать геомагнитной тишины.

Еще в четверг, 13 марта, сила шторма не превышала 6 баллов, согласно данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. И в течение пятницы-субботы, 14-15 марта, буря должна была упасть до 4 баллов, а в воскресенье, 16 марта, вообще завершиться.

Однако прогноз изменился. 14 марта, в пятницу наша планета находится в лапах 7-бального геомагнитного шторма. Есть вероятность, что его сила упадет уже в субботу и воскресенье до 4 баллов.

Ученые объяснили, график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы меняются на протяжении всех суток.

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