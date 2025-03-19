На узбережжі Австралії знайшли десятки мертвих драконів: вчені попереджають про тяжкі наслідки (фото)

Випадок безпрецедентний за своїми масштабами

Близько 200 мертвих морських драконів було виявлено на узбережжі Сіднею (Австралія). Безпрецедентний випадок може суттєво підкосити популяцію цих дивовижних тварин, але в її відновлення можуть піти десятиліття.

Хоча сам факт викиду стався ще у квітні 2022 року, проте про причини та наслідки вчені повідомили лише у березні 2025 року. Дослідження було оприлюднено у журналі Fish Biology.

При цьому дослідники розглядають три основні причини надзвичайної події:

рекордна спека, яка призвела до прогріву води до 26 градусів (щось десь на 2-4 градуси вище за норму);

зникнення дрібних ракоподібних, які були основним джерелом харчування для морських драконів;

серія сильних штормів та сильних злив.

Загалом завдяки допомозі цивільних спостерігачів було зібрано 63 трупи та отримано ще 218 фотографій мертвих особин.

Мертвий морський дракон

Морські дракони (Phyllopteryx taeniolatus) це невеликі (до 45 сантиметрів) родичі морських коників, які проживають у коралових рифах на глибині до 30 метрів у східній частині Індійського океану та біля узбережжя Австралії. У світовому масштабі популяція цієї риби нині не наражається на ризики, однак у постраждалих регіонах біля Сіднея безперечно будуть проблеми. Річ у тому, що морські дракони дуже малорухливий вигляд і за життя типовий представник може пропливти близько 200 метрів від місця вилуплення.

Тобто якщо в одному районі дракони майже повністю зникають, що сталося в поточній ситуації, то на відновлення популяції можуть піти десятки років. Навіть через два роки в деяких своїх традиційних місцях проживання біля Сіднея ці рибки практично не зустрічаються.

Мертвий дракон

Малорухливість також призводить до того, що кожна окрема локальна популяція має свої генетичні особливості. Тобто деякі риси могли бути втрачені назавжди, що знизить генетичну різноманітність і вид стане вразливішим до екстремальних ситуацій у майбутньому.

Крім того, моделювання кліматичних змін показує, що на південному сході Австралії і в майбутньому спостерігатимуться сильні шторми, а тому безпека морських драконів викликає все більше занепокоєння.

Як повідомлялося раніше, глобальне потепління може стати причиною значно більших проблем. У лютому 2025 року площа морського льоду, що покриває полярні регіони Землі, досягла історичного мінімуму.