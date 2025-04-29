Стають агресивнішими? На Одещині активізувалися небезпечні отруйні тварини (фото)

Зазвичай мешкають у південних регіонах

На Одещині помітили небезпечну агресивну сколопендру, яка кидалась на жінку. Інцидент стався у місті Південне.

Про це повідомляє кореспондента видання "Гривня". За її словами, вона побачила сколопендру на тротуарі і вирішила її сфотографувати, адже тварина була досить велика.

Проте вже за кілька секунд від наближення жінки сколопендра накинулась на неї, кореспондентка встигла відскочити. При цьому агресивна тварина ще кілька метрів переслідувала кореспондентку, поки її не налякали машини на проїжджій частині.

Сколопендра в Одеській області

"І в якийсь момент вона буквально кинулась у бік направленого на неї об’єктиву камери. На щастя, авторці цих рядків вдалося відскочити", — йдеться у матеріалі.

Зауважимо, що сколопендра — це тварина, а не комаха. Це безхребетні хижі отруйні тварини з класу губоногих групи багатоніжки. Зазвичай, вони живуть переважно в тропіках і субтропіках, в Україні зустрічаються в південних областях та Криму. Мають розмір до 10—15 см, тропічні види — до 30 см. Відомо близько 90 видів.

Сколопендра

Сколопендри харчуються дрібними безхребетними, великі тропічні сколопендри нападають на жаб, ящірок, птахів. Полюють переважно вночі. У разі небезпеки ховаються під камінням або в тріщинах землі.

Укуси сколопендри болючі для людини, а отрута великих тропічних сколопендр може бути смертельною. Ба більше, деякі види можуть виділяти отруту з лапок, проповзаючи по жертві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно небезпечну сколопендру помітили на Дніпропетровщині.