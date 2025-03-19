На побережье Австралии нашли десятки мертвых драконов: ученые предупреждают о тяжелых последствиях (фото)

Случай беспрецедентен по своим масштабам

Около 200 мертвых морских драконов были обнаружены на побережье Сиднея (Австралия). Беспрецедентный случай может существенно подкосить популяцию этих удивительных животных, а на ее восстановление могут уйти десятилетия.

Хотя сам факт выброски случился еще в апреле 2022 года, однако о причинах и последствиях ученые сообщили лишь в марте 2025 года. Исследование было обнародовано в журнале Fish Biology.

При этом исследователи рассматривают три основные причины чрезвычайного происшествия:

рекордная жара, которая привела к прогреву воды до 26 градусов (что где-то на 2-4 градуса выше нормы);

исчезновение мелких ракообразных, которые были основным источником питания для морских драконов;

серия сильных штормов и сильных ливней.

Всего благодаря помощи гражданских наблюдателей было собрано 63 трупа и получено еще 218 фотографий мертвых особей.

Мертвый морской дракон

Морские драконы (Phyllopteryx taeniolatus) это небольшие (до 45 сантиметров) родственники морских коньков, проживающие в коралловых рифах на глубине до 30 метров в восточной части Индийского океана и у побережья Австралии. В мировом масштабе популяция этой рыбы в настоящее время не подвергается рискам, однако в пострадавших регионах возле Сиднея определенно будут проблемы. Дело в том, что морские драконы очень малоподвижный вид и за жизнь типичный представитель может проплыть около 200 метров от места вылупления.

То есть, если в одном районе драконы почти полностью исчезают, что произошло в текущей ситуации, то на восстановление популяции могут уйти десятки лет. Даже спустя два года в некоторых своих традиционных местах обитания возле Сиднея эти рыбки практически не встречаются.

Мертвый дракон

Малоподвижность также приводит к тому, что каждая отдельная локальная популяция обладает своими генетическими особенностями. То есть некоторые черты могли быть утрачены навсегда, что снизит генетическое разнообразие и сделает вид более уязвимым к экстремальным ситуациям в будущем.

Кроме того, моделирование климатических изменений показывает, что на юго-востоке Австралии и в будущем будут наблюдаться сильные штормы, а потому сохранность морских драконов вызывает все больше беспокойства.

Как сообщалось ранее, глобальное потепление может стать причиной куда больших проблем. В феврале 2025 года площадь морского льда, покрывающего полярные регионы Земли, достигла исторического минимума.