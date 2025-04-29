До Конгресу внесено пропозицію про імпічмент Трампа: скільки їх уже було за всю історію

На думку автора, одна з причин полягає в тому, що Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу та зруйнувати конституційні межі президентства.

Конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США статті про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Усього цих статей було сім.

Про це Танедар повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter). Він звинувачує Трампа в серйозних порушеннях, у тому числі незаконному скороченні фінансування деяких урядових відомств через Департамент ефективності уряду (DOGE), без дозволу Конгресу.

"Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", — йдеться у повідомленні.

Танедар додав, що серед причин імпічменту також і агресивна тарифна політика Трампа. Він упевнений, що цей фактор вплинув на міжнародну економіку, тиск на журналістів, порушення Першої поправки до Конституції США (яка гарантує свободу слова), хабарництво та втручання у роботу судової системи, а також незаконне збирання особистої інформації громадян.

"Стаття сьома — тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні кордони президентства. У нашій країні президенти, а не королі. Це не просто провина — це провина, що підпадає під імпічмент", — сказав Танедар.

Варто наголосити, що 5 лютого, американський конгресмен Ел Грін вже виступав у Конгресі з подібною ініціативою після того, як Трамп закликав США взяти під контроль територію Газа.

Імпічменти Дональда Трампа

Проти Трампа серйозних спроб імпічменту за історію було дві. Перша мала місце у 2019 році, коли у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп нібито тиснув на нього з вимогою розпочати розслідування проти Джо Байдена та його сина Хантера. Це розглядалося як зловживання владою в особистих політичних цілях.

Палата представників під контролем демократів оголосила імпічмент. Сенат, де більшість мали республіканці, виправдав Трампа. Та й Зеленський заперечив, що американський колега чинив тиск.

Другий імпічмент Дональду Трампу Палата представників оголосила 13 січня 2021 року за тиждень до закінчення терміну його президентських повноважень. Резолюцію з проголошенням імпічменту підтримали 232 представники Палати, зокрема 10 від Республіканської партії. 197 членів нижньої палати, які представляли Республіканську партію, виступили проти.

Довідка: Імпічмент – це процедура залучення до суду парламенту найвищих посадових осіб держави. Результатом імпічменту, як правило, є дострокове припинення повноважень президента чи іншої посадової особи та усунення її з посади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ел Грін також є автором кількох попередніх спроб ініціювати імпічмент Трампа під час його першої каденції.