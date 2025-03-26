Сонце не дає спокою. Сильна магнітна буря вирує на Землі, що буде наприкінці тижня

На графіку магнітних бур є "червоні" та "оранжеві" дні

Магнітна буря тримається на Землі. Її сила не перевищує 6 балів вже третій день поспіль. Найближчими днями не варто готуватись до низької сонячної активності, прогнозують астросиноптики.

Вчені на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather передають, що в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень NOAA прогнозують геомагнітні бурі класу G2, тобто помірні, протягом 26 березня. Вони можуть виникнути внаслідок сонячного вітру, який, ймовірно, вдарить по нашій планеті.

Тим часом на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних штормів. Згідно з ним, у середу, 26 березня, протримається магнітна буря в 6 балів.

Вже наступного дня сила шторму знизиться до 5 балів, а 28 березня впаде до 4 балів, тобто вируватиме середня магнітна буря.

Упродовж вихідних, 29 та 30 березня, буде геомагнітна "тиша".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам України не пощастить з погодою наприкінці березня.