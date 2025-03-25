Сильна магнітна буря не збирається завершуватись. Скільки вона ще вируватиме

Спокою цими днями не буде

На Землі продовжує вирувати сильна магнітна буря. Астросиноптики кажуть, що вона виникла внаслідок сонячного вітру і попереджають, що шторм не завершиться найближчими днями.

Синоптики з NOAA повідомили, як передали на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, що геомагнітні бурі класу G2 можливі пізніше сьогодні, 25 березня, коли очікується, що сонячні вітри вдарять по магнітному полю нашої планети.

Магнітні бурі 21-23 березня

Водночас, згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу наразі, 25 березня, на Землі тримається 6-бальна магнітна буря. Вона має відбутись і протягом 26 березня.

Однак вже з 27 по 28 березня очікується зниження її сили до середнього шторму в 4 бали.

Вже на вихідних, 29 та 30 березня, прогнозується геомагнітна "тиша".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в п'яти великих містах Україні протягом вівторка.