Церковне свято 26 березня: що заборонено робити сьогодні, щоб не "перев’язати" свій успіх

Запам’ятайте низку важливих традицій та заборон у цей день

У середу, 26 березня, православні та греко-католики відзначають Собор архангела Гавриїла. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 8 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Згідно з церковним переказом, Архангел Гавриїл відіграв ключову роль в історії порятунку людства. Саме він приніс Діві Марії добру звістку про народження Спасителя. На честь цієї події й встановлено свято — Собор Архангела Гавриїла, тобто день особливого шанування святого після Благовіщення.

Що можна робити 26 березня:

Молитися Архангелу Гавриїлу. Вважається, що в цей день особливо чутні молитви про захист, добрі звістки та зцілення;

Просити допомоги у важливих починаннях. За традицією цього дня можна закладати початок нових справ, особливо якщо вони стосуються духовного зростання, освіти чи сімейного життя. Архангел Гавриїл опікується чистими намірами й добрими вчинками;

Займатися добрими справами. Вважалося, що добро, зроблене цього дня, обов’язково повернеться сторицею;

Прислухатися до снів та внутрішнього голосу. У народі вірили, що сни, які приснилися напередодні свята, можуть бути промовистими, а інтуїція — особливо загостреною.

Свято Собор Архангела Гавриїла — що можна і не можна робити

Що не можна робити 26 березня:

Нецензурно виражатися й сваритися. Оскільки Архангел Гавриїл символізує світло та добру звістку, у цей день важливо зберігати чистоту мови та думок. Лайки, образи та конфлікти можуть, за повір’ям, "відштовхнути" ангельський захист;

Займатися тяжкою фізичною роботою. У народній традиції цей день — не для праці в полі чи на городі;

Починати щось з корисливим наміром. Якщо починання засноване на жадібності, заздрості чи хитрощі, вважається, що успіху вона не принесе. Цього дня заохочуються лише світлі та добрі наміри;

Ігнорувати прохання про допомогу. Відмовити нужденному в день Гавриїла означає відвернутися від добра;

Жінкам не рекомендували починати рукоділля. В народі говорили, що розпочате цього дня шиття або в’язання може "перев’язати" щастя та успіх і зробити долю важчою.

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