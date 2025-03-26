Солнце не дает покоя. Сильная магнитная буря бушует на Земле, что будет в конце недели

На графике магнитных бурь есть "красные" и "оранжевые" дни

Магнитная буря держится на Земле. Ее сила не превышает 6 баллов уже третий день подряд. В ближайшие дни не стоит готовиться к низкой солнечной активности, прогнозируют астросиноптики.

Ученые на сайте исследования космической погоды Spaceweather передают, что в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований NOAA прогнозируют геомагнитные бури класса G2, то есть умеренные, в течение 26 марта. Они могут возникнуть в результате солнечного ветра, который, вероятно, ударит по нашей планете.

Между тем, на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных штормов. Согласно ему, в среду, 26 марта, продержится магнитная буря в 6 баллов.

Уже на следующий день сила шторма снизится до 5 баллов, а 28 марта упадет до 4 баллов, то есть будет бушевать средняя магнитная буря.

В выходные, 29 и 30 марта, будет геомагнитная "тишина".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам Украины не повезет с погодой в конце марта.