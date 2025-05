Підкорили стихію для полювання: вчені зняли "таємні рухи" фламінго на відео

Фламінго виявилися не пасивними фільтраторами

Іноді навіть звичні тварини можуть здивувати всіх своїми "суперздатностями", про які мало хто здогадувався. Наприклад, фламінго "навчилися" керувати потоками води та створювати мініатюрні вихори, щоб простіше знаходити їжу.

Дослідження оприлюднено в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Раніше вважалося, що фламінго пасивно фільтрують воду, проте тепер їх можна описати як активних мисливців, які "приручили свою стихію", щоб ефективніше отримувати з неї їжу.

Для проведення експериментів вчені помістили фламінго в акваріум з їжею та зняли рух частинок у потоках під час годівлі. Це дозволило виділити кілька спеціальних "секретних технік", про які раніше лише здогадувалися.

В основному секрет криється в особливій будові дзьоба, який має дуже специфічну Г-подібну форму, але також у годівлі беруть участь шия й лапи.

"Фламінго насправді хижаки, вони активно шукають рухливих тварин, і проблема, з якою вони стикаються, полягає в тому, як сконцентрувати цих тварин, зібрати їх разом", — розповів доцент кафедри інтегративної біології Університету Каліфорнії в Берклі Віктор Ортега Хіменес.

Одна з технік криється в активних клацаннях дзьобом під водою зі швидкістю приблизно 12 разів на секунду. Це створює висхідний потік, що рухається зі швидкістю приблизно 7 сантиметрів на секунду. Може здатися, що це небагато, але дрібні безхребетні з ним не впораються.

Ще одна техніка полягає у різкому піднесенні голови. Через специфічну будову дзьоба, це створює деяку подобу підводного вихору, який піднімає безхребетних з дна ближче до поверхні.

"Уявіть павуків, які плетуть павутиння, щоб ловити комах. Фламінго використовують вихори, щоб так само ловити тварин", — сказав Хіменес.

Також вихори фламінго вміють створювати не лише дзьобом, а й лапами. При швидкому опусканні та підніманні створюються горизонтальні вихори, які підіймають дрібних безхребетних з дна і направляють їх до дзьоба.

А ще вчені помітили, як фламінго "ковзають" дзьобом по воді. Як виявилося, це також пов’язано зі створенням зони рециркуляції, до якої втягується планктон та інші дрібні частини їжі.

Як повідомлялося раніше, це не єдиний раз, коли тварини дивували вчених. Наприклад, вчені застали, як шимпанзе спільно споживають ферментовані плоди хлібного дерева. Оскільки вони містять алкоголь, дослідники зрозуміли, що таким чином примати просто влаштували п’янку в хорошій компанії.