Щури можуть навчити нас правильно худнути: науковці пояснили, як мозок регулює апетит

Певні процеси контролю апетиту є автоматичними

Вчені дослідили на гризунах, як мозок контролює, коли ми починаємо їсти і коли зупиняємося. Це допомагає зрозуміти, чому так важко дотримуватися дієт і чи маємо ми справді свободу вибору щодо їжі.

Як повідомляє "The New York Times", Харві Дж. Ґрілл, невролог з Університету Пенсільванії, провів експеримент на щурах. Він видалив більшу частину їхнього мозку, залишивши лише стовбур, що відповідає за основні функції, як серцебиття і дихання.

Ці щури не могли бачити чи пам’ятати, але все одно могли регулювати, скільки їжі вони споживають. Коли їм давали рідку їжу, вони зупинялися, коли відчували, що наїлися. Це стало важливим відкриттям, яке показало, що відчуття ситості не завжди залежить від нашої свідомості.

За останні десятиліття вчені також виявили, що тварини отримують сигнали від мозку, які визначають калорійність їжі ще до того, як вони її скуштують. Мозок може оцінювати енергетичну цінність за виглядом їжі, а нейрони активуються сильніше, коли тварини бачать високо калорійну їжу, як-от арахісове масло.

Крім того, коли їжа потрапляє в шлунок і кишечник, активність нейронів змінюється. Наприклад, нейробіолог Закарі Найт виявив, що нейрони в кишечнику допомагають мозку визначати калорійність їжі ще під час її перетравлення.

"Нейрони робили прогноз. Миша дивиться на їжу. Миша передбачає, скільки калорій вона з'їсть", — зазначив дослідник.

Ці процеси контролю апетиту є автоматичними. Хоча ми можемо свідомо вирішувати, їсти чи ні, мозок часто "бере верх", і ми можемо піддаватися інстинктивним бажанням. Зараз вчені також визначають, як нові препарати для зниження ваги, такі як Ozempic, впливають на ці нейронні процеси. Вони можуть допомогти контролювати апетит, змінюючи активність нейронів у мозку.

Усі ці відкриття дають змогу глибше зрозуміти, як мозок регулює наш апетит, і це може допомогти в розробці нових способів боротьби з ожирінням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поведінка щурів і мишей змусила дослідників припустити, що тварини володіють майже "магічним" вмінням "чути запахи".