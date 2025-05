Подчинили стихию для охоты: ученые сняли "тайные движения" фламинго на видео

Фламинго оказались не пассивными фильтраторами

Иногда даже привычные животные могут удивить всех своими "суперспособностями", о которых мало кто догадывался. Например, фламинго "научились" управлять потоками воды и создавать миниатюрные вихри, чтобы проще находить пищу.

Исследование обнародовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Ранее считалось, что фламинго пассивно фильтруют воду, однако теперь их можно описать как активных охотников, которые "приручили свою стихию", чтобы более эффективно получать из нее пищу.

Для проведения экспериментов ученые поместили фламинго в аквариум с пищей и засняли движение частиц в потоках во время кормежки. Это позволило выделить несколько особых "секретных техник", о которых ранее лишь догадывались.

В основном секрет кроется в особом строении клюва, который имеет очень специфическую Г-образную форму, но также в кормежке участвует шея и лапы.

"Фламинго на самом деле хищники, они активно ищут подвижных животных, и проблема, с которой они сталкиваются, заключается в том, как сконцентрировать этих животных, собрать их вместе", — рассказал доцент кафедры интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли Виктор Ортега Хименес.

Одна из техник кроется в активных щелчках клювом под водой со скоростью примерно 12 раз в секунду. Это создает восходящий поток, движущийся со скоростью примерно 7 сантиметров в секунду. Может показаться, что это немного, но мелкие беспозвоночные с ним не могут справиться.

Еще одна техника заключается в резком подъеме головы. Из-за специфического строения клюва, это создает некоторое подобие подводного вихря, который поднимает беспозвоночных со дна ближе к поверхности.

"Представьте пауков, которые плетут паутину, чтобы ловить насекомых. Фламинго используют водовороты, чтобы так же ловить животных", — сказал Хименес.

Также вихри фламинго умеют создавать не только клювом, но и лапами. При быстром опускании и поднимании создаются горизонтальные вихри, которые поднимают мелких беспозвоночных со дна и направляют их к клюву.

А еще ученые заметили, как фламинго "скользят" клювом по воде. Как оказалось, это тоже связано с созданием зоны рециркуляции, в которую втягивается планктон и другие мелкие части пищи.

Как сообщалось ранее, это не единственный раз, когда животные удивляли ученых. Например, ученые застали как шимпанзе совместно потребляют ферментированные плоды хлебного дерева. Поскольку они содержат алкоголь, исследователи поняли, что таким образом приматы просто устроили пьянку в хорошей компании.