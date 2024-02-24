Поляки сделали "подарок" послу РФ в годовщину вторжения: "проснулся по уши в де**ме" (фото и видео)

Российские агенты влияния привели к массовым беспорядкам по всей Европе, в том числе на польско-украинской границе, отметили участники акции

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину посол РФ в Польше получил "подарок". Польские активисты привезли под ворота виллы, где он живет в Варшаве, кучу навоза.

Фото и видео акции опубликовала лидер украинской диаспоры в Польше, правозащитница Наталья Панченко. Поляки оставили для дипломата четкое послание.

"Да, вы все хорошо видите. Это ворота виллы, в которой проживает посол страны-агрессора в Польше, окровавленный флаг страны-террориста с буквой "Z" и 2 тонны дерьма и надпись от поляков: "Россия = дерьмо! Мы не хотим вас видеть в Европе! Убирайтесь прочь!", — подписала кадры Панченко.

По словам Доминика, одного из участников акции, ее цель — послать четкий сигнал польским властям и Европейскому Союзу, что пора выдворить российских дипломатов из Польши. Он подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну.

"Мы хотели послать четкий сигнал польским властям и Европейскому Союзу, что пора выдворить российских дипломатов из нашей страны. Россия несет ответственность не только за преступную агрессию против Украины, но и за продолжающуюся гибридную войну. Российские агенты влияния привели к массовым беспорядкам по всей Европе, в том числе на польско-украинской границе. Пока мы будем терпеть деятельность российских псевдодипломатов и фабрик троллей, угроза конфликта в глобальном масштабе будет только расти", — отметил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что западные медиа пишут ко 2-й годовщине вторжения России в Украину. Материалы на эту тему вышли у ведущих мировых СМИ.