За зимовими образами стоять різні свята, звичаї та історії

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Звикли називати його Дідом Морозом? В Україні є власні зимові образи, пов'язані зі святами, а звична з дитинства назва міцно закріпилася в нашій культурі за радянських часів. Йдеться не лише про Святого Миколая, а й про давній різдвяний символ — Дідух.

Проте ці образи не можна вважати різними назвами одного персонажа. Кожен має власну історію та значення. "Телеграф" розповість, звідки походить Дід Мороз, кого українці шанували взимку та чим відрізняються Святий Миколай і Дідух.

Звідки взявся Дід Мороз

Дід Мороз у звичному для багатьох образі — старий чоловік із білою бородою, довгою шубою, посохом і мішком подарунків — асоціюється передусім із радянською культурою. Саме за часів СРСР він став головним персонажем новорічних святкувань.

У радянській культурі Дід Мороз став головним персонажем новорічних святкувань

У радянській культурі Дід Мороз став головним персонажем новорічних святкувань

Водночас вважати, що цього героя повністю вигадали більшовики, було б неправильно. Літературні образи Мороза існували ще в XIX столітті. Зокрема, один із відомих прикладів — казка Володимира Одоєвського "Мороз Іванович".

Однак звичний нам образ Діда Мороза сформувався вже за радянських часів. Спочатку влада боролася з релігійними святами та різдвяними звичаями, а в 1927 році фактично заборонила святкування Різдва з ялинкою.

Згодом політика змінилася: у 1935 році радянська влада повернула ялинку, але вже як символ Нового року, а не Різдва. Два роки потому на офіційному святкуванні в московському Будинку Союзів з'явився Дід Мороз. Пізніше його постійною супутницею стала Снігуронька.

Так казковий персонаж став одним із символів радянського Нового року. В Україні його образ також поширився завдяки радянській святковій культурі.

Святий Миколай — той, хто приносить дітям подарунки

Якщо говорити про зимового персонажа, який дарує дітям подарунки, в українській культурі насамперед варто згадати Святого Миколая. Проте він не є українською версією Діда Мороза, адже має зовсім інше походження.

Святий Миколай — реальна історична постать, християнський єпископ, який жив у IV столітті. Його шанують як покровителя дітей, мандрівників і нужденних. З його ім'ям пов'язана традиція залишати малечі подарунки під подушкою.

Традиція подарунків під подушкою пов’язана з образом Святого Миколая

В Україні День святого Миколая за новим церковним календарем відзначають 6 грудня. Раніше свято припадало на 19 грудня.

Традиція подарунків під подушкою пов’язана з образом Святого Миколая

На відміну від Діда Мороза, Святий Миколай не пов'язаний із новорічною ніччю. Його образ має християнське підґрунтя, а саме свято нагадує про милосердя, доброчинність і турботу про інших.

Дідух — символ українського Різдва

Ще один важливий образ українських зимових свят — Дідух. Попри назву, це зовсім не казковий дідусь і не персонаж, який роздає подарунки.

Дідух — традиційний різдвяний сніп, який виготовляли з колосся пшениці, жита та інших зернових культур. Напередодні Різдва його вносили до оселі й ставили на почесному місці — покуті.

Різдвяний Дідух

Цей обрядовий символ уособлював урожай, добробут родини, продовження роду та пам'ять про померлих предків. У народних віруваннях із Дідухом пов'язували уявлення про душі пращурів, які приходять до родини на Святвечір.

Саме тому Дідух посідає важливе місце в українській різдвяній обрядовості. Однак називати його заміною Діда Мороза неправильно: це не персонаж, а традиційний символ свята.

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