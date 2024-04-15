50 мільярдів допомоги будуть: Єврокомісія схвалила план реформ України та відкрила доступ до фінансів

Допомога надходитиме в Україну протягом 2024–2027 років

Український план з пропозиціями щодо інвестицій та реформ було схвалено Єврокомісією. Вищий орган виконавчої влади ЄС сьогодні, 15 квітня, схвалив пропозицію імплементувати рішення Ради ЄС, яка позитивно оцінили план України, що містить комплексну стратегію розвитку держави на наступні чотири роки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської комісії. Зазначається, що виділені кошти допоможуть Україні підтримувати роботу адміністрацій, виплачувати зарплати та пенсії, надавати основні державні послуги та підтримувати відновлення й реконструкцію.

"Такий важливий крок відкриває шлях до регулярної та передбачуваної підтримки України у межах програми Європейського союзу Ukraine Facility з бюджетом до 50 мільярдів євро", — зазначається у повідомленні.

Зауважується, що платежі будуть виплачені за умови виконання узгоджених кроків щодо реформування та інвестицій, викладених у додатку до Рішення Ради про виконання. Крім того, фінансова підтримка в рамках Плану щодо України буде надана лише за умови, що Україна продовжуватиме й надалі підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми.

"Згідно з оцінкою Комісії, український план ефективно відповідає цілям Інструменту для України, шляхом визначення тих ключових реформ та інвестицій, які можуть прискорити стійке економічне зростання та залучити інвестиції, щоб збільшити потенціал зростання країни в середньо- та довгостроковій перспективі. План також забезпечує основу для відновлення, реконструкції та модернізації України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, допомога надходитиме в Україну протягом 2024–2027 років. Наша держава отримає як пряме бюджетне фінансування, так і гранти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна та Європейський Союз підписали кредитну угоду та меморандум щодо перехідного фінансування для України у рамках інструменту Ukraine Facility. Раніше виділення цієї допомоги активно блокувала Угорщина, то лідери ЄС змогли надавити на Орбана і вето було знято.