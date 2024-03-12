Украина вскоре получит от ЕС значительную финансовую помощь: соглашение уже подписано

Программа предусматривает несколько траншей

Во вторник, 12 марта, Украина и Европейский Союз подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании для Украины в рамках инструмента Ukraine Facility. Общий объем предусмотренных льготных средств составляет 6 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины. Отмечается, что подписантами от нашей страны выступили министр финансов Сергей Марченко, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко и глава Национального банка Андрей Пышный.

Ожидается, что первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет Украины уже в марте. Остальную сумму – 1,5 млрд евро – Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов. В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды и т.д.

"Благодарен Европейскому Союзу за весомую и своевременную финансовую поддержку. Механизм переходного финансирования позволит обеспечить насущные потребности бюджета до окончательного утверждения плана Украины для Ukraine Facility, предусматривающего индикаторы выполнения реформ в течение 2024-2027 годов. Наше плодотворное сотрудничество с европейскими институтами продолжает способствовать усилению макрофинансовой стабильности Украины, дальнейшему экономическому росту и приближению к полноценному членству в ЕС", — отметил во время подписания Марченко.

После утверждения плана Украины для Ukraine Facility, как ожидается, в государственный бюджет будут направлены 1,9 млрд евро безусловного финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в плане Украины.

"Вместе с европейскими партнерами мы заканчиваем подготовку плана для Ukraine Facility и готовимся к полноценному запуску программы. Мы достигли значительного прогресса. Подписание соглашения позволит начать финансирование еще до официального утверждения плана и обеспечит 6 млрд евро для покрытия текущих потребностей государственного бюджета в течение марта и апреля этого года", — отметила Свириденко.

Напомним, решение создать программу Ukraine Facility в Европарламенте было принято в феврале 2024 года. Для нашей страны выделят 50 млрд евро, из них примерно 39 млрд будут прямыми бюджетными вливаниями. Украина будет получать эти деньги траншами. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.

50 млрд евро в рамках Ukraine Facility будет направлено на бюджетную поддержку (38,27 млрд евро), инвестиционный фонд (6,97 млрд евро), техническую и административную поддержку (4,76 млрд евро).