50 миллиардов помощи будут: Еврокомиссия одобрила план реформ Украины и открыла доступ к финансам

Помощь будет поступать в Украину в течение 2024-2027 годов

Украинский план с предложениями по инвестициям и реформам был одобрен Еврокомиссией. Высший орган исполнительной власти ЕС сегодня, 15 апреля, одобрил предложение имплементировать решение Совета ЕС, положительно оценившего план Украины, который содержит комплексную стратегию развития государства на следующие четыре года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии. Отмечено, что выделенные средства помогут Украине поддерживать работу администраций, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять основные государственные услуги и поддерживать восстановление и реконструкцию.

"Такой важный шаг открывает путь к регулярной и предполагаемой поддержке Украины в рамках программы Европейского союза Ukraine Facility с бюджетом до 50 миллиардов евро", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что платежи будут выплачены при условии выполнения согласованных шагов по реформированию и инвестициям, изложенным в приложении к Решению Совета о выполнении. Кроме того, финансовая поддержка в рамках Плана по Украине будет предоставлена только при условии, что Украина будет продолжать и дальше поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы.

"Согласно оценке Комиссии, украинский план эффективно отвечает целям Инструмента для Украины путем определения тех ключевых реформ и инвестиций, которые могут ускорить устойчивый экономический рост и привлечь инвестиции, чтобы увеличить потенциал роста страны в средне- и долгосрочной перспективе. План также обеспечивает основу для восстановления, реконструкции и модернизации Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, помощь будет поступать в Украину в течение 2024-2027 годов. Наше государство получит как прямое бюджетное финансирование, так и гранты.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что Украина и Европейский Союз подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании для Украины в рамках инструмента Ukraine Facility. Ранее выделение этой помощи активно блокировала Венгрия, лидеры ЕС смогли надавить на Орбана и вето было снято.