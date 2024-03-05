Час настав: Єврокомісія запропонує перевести європейську "оборонку" в режим військової економіки

Європа повинна захищати себе самостійно, з огляду на те, що США – ненадійний союзник, особливо в перспективі перемоги Трампа на виборах

Європейська комісія 5 березня планує запропонувати членам Європейського Союзу перевести оборонну промисловість у режим військової економіки. Це потрібний крок на тлі вторгнення Росії в Україну.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на представників ЄС. Презентувати пропозиції буде європейський комісар з питань промисловості Тьєррі Бретон.

Серед пропозицій – стимулювання країн ЄС купувати більше озброєння в європейських виробників, а також надавати допомогу європейським оборонним компаніям у збільшенні виробництва. Сам Бретон, у минулому – генеральний директор французської технологічної компанії, сказав, що можливість приходу до влади в США Дональда Трампа, який може відмовити виконувати зобов'язання перед НАТО, означає необхідність для Європи робити більше для свого захисту.

"Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим військової економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна йти на більший ризик за нашої підтримки. У нинішньому геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, незалежно від результату виборів наших союзників кожні чотири роки", – сказав він.

Європосадовці вважають, що суто національні зусилля країн ЄС, які посилилися з 2022 року, є малоефективними. Справжнім серйозним посиленням країн блоку буде спільна робота над оборонною промисловою політикою. Війна в Україні показала, що європейський оборонпром не готовий до серйозних проблем, наприклад, до раптового підвищення попиту на артилерійські боєприпаси.

Бретон запропонує країнам ЄС створити європейську версію американської схеми іноземних військових продажів. В рамках такої схеми США допомагають урядам інших країн купувати зброю в американських виробників; Бретон хоче отримати європейський аналог такої системи. Окрім того, оборонні компанії Європи повинні будуть віддавати пріоритет європейським замовленням у випадку кризової ситуації, щоб не було повторення поточної ситуації зі снарядами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які необхідні Україні. За її планом доставити 800 тисяч снарядів країна зможе за лічені тижні. Однак для цього потрібна підтримка та фінансування інших країн.

Європейський Союз намагається зібрати 1,5 мільярда доларів на закупівлю артилерійських снарядів для України. Низка країн вже прилюдно заявила про підтримку ініціативи, тоді як інші держави, цілком можливо, будуть фінансувати закупівлі таємно.

Німеччина також приєдналася до фінансування закупівлі артилерійських снарядів для України, які знайшла Чехія. Міністерство оборони Німеччини заявило, що хоче покрити "значну частину" загальних витрат на придбання снарядів.