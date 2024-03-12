Україна невдовзі отримає від ЄС значну фінансову допомогу: угоду вже підписано

Програма передбачає декілька траншів

У вівторок, 12 березня, Україна та Європейський Союз підписали кредитну угоду та меморандум щодо перехідного фінансування для України у рамках інструменту Ukraine Facility. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів становить 6 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України. Зазначається, що підписантами від нашої країни виступили міністр фінансів Сергій Марченко, перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко та голова Національного банку Андрій Пишний.

Очікується, що перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету України вже у березні. Решту з цієї суми – 1,5 млрд євро – Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів. У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо.

"Вдячний Європейському Союзу за вагому та своєчасну фінансову підтримку. Механізм перехідного фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження плану України для Ukraine Facility, який передбачає індикатори виконання реформ протягом 2024-2027 років. Наша плідна співпраця з європейськими інституціями продовжує сприяти посиленню макрофінансової стабільності України, подальшому економічному зростанню та наближенню до повноцінного членства в ЄС", — зазначив під час підписання Марченко.

Після затвердження плану України для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у плані України.

"Разом з європейськими партнерами ми закінчуємо підготовку плану для Ukraine Facility та готуємось до повноцінного запуску програми. Ми досягли значного прогресу. Підписання угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, рішення створити програму Ukraine Facility у Європарламенті ухвалили у лютому 2024 року. Для нашої країни виділять 50 млрд євро, з них приблизно 39 млрд будуть прямими бюджетними вливаннями. Отримуватиме ці гроші Україна буде траншами. Програма діятиме з 2024 до 2027 року.

50 млрд євро у межах Ukraine Facility буде спрямовано на бюджетну підтримку (38,27 млрд євро), інвестиційний фонд (6,97 млрд євро), технічну та адміністративну підтримку (4,76 млрд євро).