На крок ближче до вступу у ЄС: Єврокомісія ухвалила важливе рішення, про нього розповів Шмигаль

Черговий доказ успіхів та трансформації України, вважає прем’єр

У вівторок, 12 березня, Єврокомісія затвердила переговорну рамку щодо вступу України до Європейського Союзу. Відповідні пропозиції було надано Раді ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Наша країна стала ще на крок ближчою до вступу у Євросоюз.

"Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу! Відповідні пропозиції представлені Раді ЄС. Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі", — написав глава українського уряду.

Шмигаль зазначив, що затвердження переговорної рамки є свідченням трансформації України. У заяві він вказав на пріоритет уряду країни.

"Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого Уряду — зробити так, аби це сталося якнайшвидше", — заявив Шмигаль.

Зазначимо, що початок переговорів щодо вступу нашої країни до ЄС затвердили у грудні після тривалих дискусій. Але фактично процес не запущено досі. Переговорну рамку лише затвердили.

Для вступу України до ЄС законодавство країни має відповідати вимогам Союзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про скринінг законів нашої країни. Їх оцінюватимуть за більш ніж 30 параметрами. Тоді ж вона повідомила про формування переговорної рамки.

Але не всі раді бачити Україну у Євросоюзі. Одним із противників вступу нашої країни до ЄС є прем’єр Угорщини Віктор Орбан. На його думку, Україна має бути "буферною зоною" між Росією та Європою.

Раніше "Телеграф" писав, що швидкого вступу до Євросоюзу не буде. З Європарламенту пролунала різка заява наприкінці січня 2024 року.