Україна отримає два великі транші від Євросоюзу: про які суми йдеться і коли надійдуть гроші

Це новий захід підтримки, який був затверджений у лютому

Україна отримає перші два транші загальною сумою 6 мільярдів євро за програмою Євросоюзу Ukraine Facility в найближчі місяці. 4,5 млрд євро буде перераховано у березні та ще 1,5 млрд ― у квітні.

У Євросоюзі вже ведуться остаточні роботи щодо затвердження нового механізму підтримки Ukraine Facility. Про це виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив 8 березня на спільному брифінгу з головою українського уряду Денисом Шмигалем, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility", — заявив Валдіс Домбровскіс.

Зазначимо, що рішення створити програму Ukraine Facility у Європарламенті ухвалили у лютому 2024 року. Для нашої країни виділять 50 млрд євро, з них приблизно 39 млрд будуть прямими бюджетними вливаннями. Отримуватиме ці гроші Україна буде траншами. Програма діятиме з 2024 до 2027 року.

Цю програму могли не погодити через незгоду Угорщини. Прем’єр-міністр цієї країни Віктор Орбан, якого називають проросійським політиком, часто блокує допомогу для України. Він збирався накласти вето і на Ukraine Facility, але європейським колегам вдалося переконати його.

Надходження фінансової допомоги впливає на курс валют. Тому експерти вже аналізують, як це вплине на гривню.

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