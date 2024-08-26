Росія хоче атакувати авіабазу НАТО: всі деталі підготовки, місце та час

На цьому об'єкті розміщуються важливі літаки

Росія планувала атакувати дронами авіабазу НАТО у Німеччині. На об'єкті тимчасово був підвищений рівень тривоги.

Про це пише німецька газета Berliner Morgenpost з посиланням на Deutsche Presse-Agentur. Зазначається, що 23 серпня авіабаза в Гайленкірхені, що знаходиться на заході країни біля кордону з Нідерландами, перебувала на другому найвищому рівні бойової готовності "Charlie". Через це деяких співробітників відправили додому.

Його встановили після того, як спецслужба США попередила про можливу атаку безпілотника на базу. Проте пізніше ці заходи безпеки були знову знижені до рівня "Bravo+".

Видання зазначає, що російські диверсанти начебто хотіли атакували авіабазу. Німецьке агентство преси повідомило про "розвідувальні дані", згідно з якими існувала ймовірна загроза "від російського диверсійного акту". Німецькі служби безпеки повідомили агентству, що від іноземної розвідки були отримані дані "про підготовчі дії до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО за допомогою безпілотника".

Своєю чергою у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі минулого тижня, як і на авіабазі, не коментували цю інформацію. Представник бази відкинув припущення про польоти дронів як "абсурдні". Там зазначили, що поліція Кельна взялася за розслідування, а Федеральна прокуратура не розслідує цю справу.

Близько двох тижнів тому цю авіабазу блокували через підозру в диверсії, а саме в отруєнні питної води, проте ця інформація тоді не підтвердилась. Пізніше на базі затримали чоловіка, який намагався проникнути на території військових казарм.

Варто зазначити, що на цій авіабазі розміщені 14 літаків Boeing E-3A дальнього радіолокаційного стеження AWACS. Вони мають радіус дії 9250 кілометрів і можуть знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 кілометрів. Ці літаки застосовуються для спостереження за повітряним простором в східних регіонах НАТО. На авіабазі працює близько 1600 осіб.

Авіабаза Гайленкірхен на мапі

Нагадаємо, у Німеччині хочуть скоротити допомогу Україні. Зазначалося, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, проте її зростання виявилося повільнішим, ніж очікувалося. Уряд Німеччини, як і Великої Британії та Франції, щосили намагається закрити бюджетну діру.