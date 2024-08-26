Россия хочет атаковать авиабазу НАТО: все детали подготовки, место и время

На этом объекте размещаются важные самолеты

Россия планировала атаковать дронами авиабазу НАТО в Германии. На объекте был временно повышен уровень тревоги.

Об этом пишет немецкая газета Berliner Morgenpost со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur. Отмечается, что 23 августа на авиабазе в Гайленкирхене, находящейся на западе страны у границы с Нидерландами, был обвялен второй уровень боевой готовности "Charlie". Поэтому некоторых сотрудников отправили домой.

Он был установлен после того, как спецслужба США предупредила о возможной атаке беспилотника на базу. Однако позже эти меры безопасности были снова снижены до уровня "Bravo+".

Издание отмечает, что российские диверсанты якобы хотели атаковать авиабазу. Немецкое агентство прессы сообщило о "разведывательных данных", согласно которым существовала вероятная угроза "от российского диверсионного акта". Немецкие службы безопасности сообщили агентству, что от иностранной разведки были получены данные "о подготовительных действиях к вероятному российскому диверсионному акту против базы НАТО с помощью беспилотника".

В свою очередь в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на прошлой неделе, как и на авиабазе, не комментировали эту информацию. Представитель базы отверг предположения о полетах дронов как "абсурдные". Там отметили, что полиция Кельна приступила к расследованию, а Федеральная прокуратура не расследует это дело.

Около двух недель назад эта авиабаза была блокирована из-за подозрения в диверсии, а именно в отравлении питьевой воды, однако эта информация тогда не подтвердилась. Позже на базе задержали мужчину, пытавшегося проникнуть на территории военных казарм.

Стоит отметить, что на этой авиабазе размещены 14 самолетов Boeing E-3A дальней радиолокационной слежки AWACS. Они имеют радиус действия 9250 км и могут находить и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 км. Эти самолеты используются для наблюдения за воздушным пространством в восточных регионах НАТО. На авиабазе работает около 1600 человек.

Авиабаза Гайленкирхен на карте

Напомним, в Германии хотят сократить помощь Украине. Отмечалось, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, однако ее рост оказался медленнее, чем ожидалось. Правительство Германии, как и Великобритании и Франции, изо всех сил пытается закрыть бюджетную дыру.