Обіцяного ще доведеться почекати: Україна не отримає вчасно ППО від країн НАТО — Bloomberg

Україна може не мати всіх можливостей для відбиття російського повітряного терору

Деякі країни НАТО, які зобов’язалися допомогти Україні з посиленням ППО, не встигають виконати свої обіцянки. Зокрема, це стосується відправлення п’яти додаткових систем протиповітряної оборони великої дальності.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на свої неназвані джерела. Там не стали говорити, які саме країни не встигають передати потрібне обладнання.

Наголошується, що ці системи можуть не прибути до України до осені, коли росіяни можуть відновити свою практику масованих ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Видання нагадав, що під час липневого саміту НАТО Україні пообіцяли по одній системі Patriot від США, Німеччини та Румунії, а ще одну зберуть кілька країн. Також Італія пообіцяла систему SAMP-T.

Джерела видання кажуть, що підтримка України серед союзників залишається нерівномірною, а деякі союзники відстають від графіків надання військової техніки, що впливає на оснащення українських резервів та обороноздатність країни загалом.

Як повідомлялося раніше, Україна 20 серпня запросила у НАТО важку інженерну та санітарну техніку, зокрема пожежні машини та екскаватори. Йдеться про десятки одиниць різної техніки.