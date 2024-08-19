"Є рішення": президент Чехії припустив, за якої умови Україну можуть прийняти в НАТО

Цей варіант можливий тоді, коли Україна та Росія почнуть переговори

Україну могли б прийняти до НАТО навіть у тому випадку, якщо частина її територій все ще буде перебувати під російською окупацією. Якщо свого часу знайшли рішення для Західної Німеччини, то його можна знайти й для України.

Про це сказав президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Novinky. Він нагадав, що Західну Німеччину прийняли до НАТО у 1955 році попри те, що частина країни була окупована Радянським Союзом.

"Я не думаю, що повне відновлення контролю над усією територією є обов'язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти його як тимчасовий і прийняти Україну на тій території, яку вона буде контролювати на той момент, в НАТО… Тому я думаю, що є рішення і технічно, і юридично, щоб дозволити Україні вступити в НАТО, не вступаючи в конфлікт з Російською Федерацією", – сказав він.

Павел припустив, що цей варіант можливий після того, як Україна та Росія підуть на переговори щодо завершення війни. Сполучені Штати, Євросоюз та Китай можуть зробити вагомий внесок, пришвидшивши цей процес.

"Якщо будуть якісь мирні переговори, то, швидше за все, мова буде йти про те, що Росія окупувала частину української території на тривалий час. З погляду демократичних країн, які претендують на повагу до міжнародного права і Статуту ООН, ми повинні поважати домовленості між воюючими сторонами, але не приймемо зміну міжнародних кордонів на основі агресії", – зазначив президент Чехії.

Як повідомлялося раніше, генсек організації Єнс Столтенберг назвав п’ять елементів "мосту в НАТО" для України. При цьому він додав, що поки в Україні триває війна, про вступ до Альянсу не йдеться.

В Угорщині вважають, що членство України в НАТО нібито неможливе, оскільки існує ризик прямого конфлікту з російськими окупантами. Не дивно, що чергову антиукраїнську заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.