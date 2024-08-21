"Реальність буде іншою": президент Чехії висловився щодо миру в Україні та вступу у НАТО

Демократичні країни не можуть погодитися на зміну міжнародних кордонів на основі агресії

Україна і Росія мають розпочати переговори про мир, а підштовхнути їх до цього повинні Сполучені Штати, Китай, Європейський Союз і всі демократичні країни світу. При цьому Україну мають прийняти до НАТО навіть якщо частина її території буде залишатися окупованої РФ. Це можливо, адже в історії був подібний прецедент.

Про це та інше заявив президент Чехії Петр Павел. Він зауважив, що справедливий мир для України нині виглядає, радше як ілюзія.

"Справедливий мир, якщо уявити його в категорії 100 відсотків або нічого, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включаючи Крим. Це передбачало б відшкодування збитків від війни коштом агресора. Але, як ми, напевно, всі відчуваємо, це скоріше ілюзія. Реальність буде трохи іншою. Треба говорити про те, що ми хочемо максимально наблизитися до справедливого миру", — зауважив президент Чехії.

За його словами, якщо мирні переговори відбудуться, Європа, швидше за все, ще довго буде говорити про окупацію Росією частини території України. Демократичні країни не можуть погодитися на зміну міжнародних кордонів на основі агресії. Таким чином, території, окуповані Росією, вважатимуться тимчасово окупованими.

"Наша мета – щоб Україна звільнила якомога більшу частину своєї території. З іншого боку, Росія – це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності багато-багато років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною припинення війни є якесь тимчасове рішення, яке стане компромісом, то я вважаю, що це хороший шлях", — зазначив лідер Чехії.

При цьому, щоб не дозволити війні розгорітися з новою силою за кілька років, Україну необхідно прийняти і у ЄС і у НАТО.

"Що однозначно має послідувати, це не лише вступ України до ЄС, а й вступ України до НАТО. Залишити Україну у безпековому вакуумі означало б підписатися на майбутній конфлікт. Але водночас вести інтенсивні переговори з Росією щодо відновлення системи безпеки в Європі. Ми дещо недооцінювали ці дебати після анексії Криму у 2014 році", — підкреслив Павел.

За словами президента Чехії, Україну необхідно прийняти до НАТО з тими областями, якими вона нині керує. Так само як це було з Німеччиною у 1955 році, коли половина європейської країни фактично була окупована Радянським Союзом.

"Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою. Якщо буде визначений якийсь адміністративний кордон, то ми можемо цей адміністративний кордон прийняти як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме. Подивимося на прецеденти з історії, наприклад Німеччини. Відбувся поділ Німеччини, який не прийняли всі західні країни, і хоча частина Німеччини була окупована Радянським Союзом, решта Німеччини була прийнята до НАТО вже в 1955 році. Я думаю, що тут є рішення, як технічно, так і юридично, як дозволити Україні приєднатися до НАТО, не вводячи НАТО у конфлікт з Російською Федерацією", — підкреслив президент Чехії.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку нових та резонансних висловлювань щодо війни в Україні та побоювань Білорусі. При цьому він заявив, що в Україні немає нацистів.