Україна запросила у НАТО десятки одиниць не військової техніки: для чого вона нам потрібна

Ця техніка потрібна для підтримки рятувальників, які щодня долають наслідки російських атак на громадянську інфраструктуру

Україна запросила у НАТО важку інженерну та санітарну техніку, зокрема пожежні машини та ескаватори. Йдеться про десятки одиниць різної техніки.

Про це повідомив Євроатлантичний координаційний центр реагування на катастрофи. Наголошується, що ця техніка необхідна для підтримки рятувальників, які щодня долають наслідки російських атак на цивільну інфраструктуру.

Державній службі з надзвичайних ситуацій необхідно: 50 пожежних автовишок зі сходами з висотою підйому понад 35 м та 17 автовишок зі сходами висотою понад 30 м.

"Пожежні сходи та пожежні автовежі мають вирішальне значення для швидкого реагування на пожежі у висотних будинках, де швидкість має вирішальне значення для порятунку життів. Крім того, вони незамінні для ліквідації наслідків обвалів будівель та розчищення завалів, де вони дозволяють швидко отримати доступ до постраждалих та розчистити шлях для подальших рятувальних операцій", — йдеться у повідомленні.

Також Україна просить передати десятки екскаваторів, 30 тягачів із тралами для перевезення вантажів вагою до 100 тонн та 25 броньованих санітарних машин.

"Екскаватори типу SenneBogen незамінні для ліквідації наслідків обстрілів цивільних будівель та житлових районів. Вони дозволяють швидко та ефективно розчищати завали, забезпечуючи доступ до постраждалих та знижуючи ризики для рятувальників", — зазначили у Центрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим озброєні частини, які захопили плацдарм у Курській області. У мережі вже з’явилися кадри, де видно відразу кілька одиниць техніки білим трикутником на борту. Цей тактичний знак упізнання своїх мають підрозділи, що атакували Курську область.