На кордоні з Росією помітили сплеск радіації: що відомо (карта)

Спеціалісти проведуть додаткові аналізи

Норвегія зафіксувала стрибок радіації біля кордону з Росією. Управління радіаційної та ядерної безпеки Норвегії (DSA) виявило сліди цезію-137.

Між 9 та 12 вересня на станціях радіаційного спостереження Віксйоф'єль та Сванховд виявлені сліди цезію-137, пише Barrents Observer. Цей радіоактивний ізотоп виділяється при розпаді урану-235.

Представник відділу готовності до надзвичайних ситуацій DSA у Сванховді Бредо Мьоллер підкреслив, що рівні радіації явно вищі за норму. Але, за його словами, вони не становлять небезпеки для людей або навколишнього середовища.

"Ми виявили 5 мкБк/м3 на фільтрувальній станції у Сванховді на 37-му тижні (9-16 вересня). І ми виявили таку саму концентрацію (5 мкБк/м3) на фільтрувальній станції у Віксйоф'єллі на 36-37 тижнях (5-12 вересня)", – пояснив він.

Сванховд на мапі

Мьоллер підкреслив, що DSA проведе додаткові аналізи протягом наступних кількох днів. Він також повідомив, що під час дослідження фільтрів не було виявлено інших радіоактивних ізотопів.

Сванховд на мапі

Наразі невідомо, чи мають якісь вимірювання на російському боці кордону подібні результати. Водночас жоден інший фільтр у північній Норвегії чи фінській Лапландії не виявив піку цезію за останній тиждень.

Нагадаємо, офіцер радіаційної розвідки, ліквідатор аварії на ЧАЕС Сергій Мирний заявив, що українському суспільству необхідна культурна радіаційна революція. За його словами, відкриття радіації можна порівнювати, хіба що із відкриттям вогню — це зовсім новий рівень можливостей і його не потрібно боятися.