"Це щось казкове": ліквідатор аварії на ЧАЕС закликав не боятися радіації, а вчитися її використовувати

На думку ліквідатора, наше уявлення про радіацію сильно відстає від реальності

Офіцер радіаційної розвідки, ліквідатор аварії на ЧАЕС Сергій Мирний заявив, що українському суспільству необхідна культурна радіаційна революція. За його словами, відкриття радіації можна порівнювати, хіба що із відкриттям вогню — це зовсім новий рівень можливостей і його не потрібно боятися.

Таку думку ліквідатор озвучив у інтерв’ю виданню "Телеграф": "Чорнобиль не сприймався як пекло", — Сергій Мирний про наслідки аварії на ЧАЕС і несподівані факти

"Один кілограм ядерного пального, в порівнянні з кілограмом вугілля чи нафти, дає приблизно в 1 000 000 (мільйон!) разів більше енергії. Це щось казкове. А випромінювання, яке проходить крізь стіни, через товсті тверді предмети? – це, на перший погляд, неймовірно, це абсолютно інша, незвична реальність", — сказав Мирний.

На думку ліквідатора, наше уявлення про радіацію, про її вплив та наслідки, сильно відстають від реальності. Це й зрозуміло, адже людство свідомо познайомилося з явищем радіоактивності, з ядерною енергією, лише близько століття тому.

"Нестача масових і фахових знань призводить до виникнення міфів, до грубих помилок, зокрема і в конкретних діях — і особистих, і суспільно-політичних. Нам потрібно адаптуватись до цих знань", — певен ліквідатор.

Одне з перших фото після аварії на ЧАЕС, квітень 1986

За словами Мирного, це як із вогнем — дітей вчать, де і як його можна розпалювати, де безпечно, а де, навпаки, небезпечно це робити.

"Наші знання в частині можливостей і небезпек радіації теж треба подібним чином вибудувати", — переконаний ліквідатор.

Сергій Мирний звернув увагу на те, що всі ми щодня зазнаємо опромінення. Радіація — фон нашого життя. На думку ліквідатора, внаслідок низки еволюційних процесів, в живі організми, в саму основу життя як явища, вбудовані потужні механізми захисту від негативних ефектів радіаційного опромінення.

"Мій особистий висновок: як біологічні істоти, ми збудовані виключно міцно щодо впливів радіації. Є захист на рівні клітини, тканини, окремих органів і організму в цілому. Я, наприклад, пропрацював у Чорнобильській зоні понад місяць. Пів року після фізично приходив до норми — грубо кажучи, відсипався та від'їдався. І зараз моє здоров’я в межах вікової норми", — заявив Мирний.

Ліквідатор також розповів про своїх знайомих, які після найлегшого ступеня променевої хвороби, підлікувалися та повністю одужали й нині ведуть повноцінний спосіб життя.

"По-хорошому, організму ще й "зовні" суспільство має допомагати – медицина, діагностика, ліки, сприятливі умови життя. Але у випадку Чорнобиля це було скоріше навпаки. І тому другий мій висновок: ми незвичайно вразливі як істоти із "душею", з психікою — і як істоти колективні, як "соціальні тварини", члени суспільства, яке на нас сильно і часто неконтрольовано впливає", — переконаний Мирний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядають Чорнобиль та Прип’ять сьогодні. Люди досі не можуть повернутися у зону відчуження, а міста виглядають як привиди.