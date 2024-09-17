Специалисты проведут дополнительные анализы

Норвегия зафиксировала скачок радиации у границы с Россией. Управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) обнаружило следы цезия-137.

Между 9 и 12 сентября на станциях радиационного наблюдения Виксьофьель и Сванховд обнаружены следы цезия-137, пишет Barrents Observer. Этот радиоактивный изотоп выделяется при распаде урана-235.

Представитель отдела готовности к чрезвычайным ситуациям DSA в Сванховде Бредо Меллер подчеркнул, что уровни радиации явно выше нормы. Но, по его словам, они не представляют опасности для людей или окружающей среды.

"Мы обнаружили 5 мкБк/м3 на фильтровальной станции в Сванховде на 37-й неделе (9-16 сентября). И мы обнаружили такую ​​же концентрацию (5 мкБк/м3) на фильтровальной станции в Виксйофьелле на 36-37 неделях (5-12 сентября)", – объяснил он.

Сванховд на карте

Меллер подчеркнул, что DSA проведет дополнительные анализы в течение следующих нескольких дней. Он также сообщил, что в ходе исследования фильтров не было обнаружено других радиоактивных изотопов.

Сванховд на карте

Пока неизвестно, имеют ли какие-либо измерения на российской стороне границы подобные результаты. В то же время ни один другой фильтр в северной Норвегии или финской Лапландии не обнаружил пика цезия за последнюю неделю.

Напомним, офицер радиационной разведки, ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Мирный заявил, что украинскому обществу необходима культурная радиационная революция. По его словам, открытие радиации можно сравнивать, разве что с открытием огня это совершенно новый уровень возможностей и его не нужно бояться.