Гроші на війну Путіна. Великий польський концерн, використовуючи лазівку у санкціях, платить Росії мільярди

Загалом за весь період широкомасштабної війни в Україні Orlen Unipetrol, використовуючи російську нафту, отримала майже 2 млрд євро прибутку

Чехія заплатила Росії з 2022 року понад 7 млрд євро за нафту та газ. Ця сума вп’ятеро більша, ніж уряд Чехії надав в якості допомоги Україні (1,29 млрд євро) з початку широкомасштабного вторгнення. Єдиним споживачем усієї російської нафти в Чехії є нафтопереробна компанія Orlen Unipetrol – донька нафтового концерну Orlen, 49,9% акцій якого контролює уряд Польщі.

"Телеграф" розбирався, як найбільшій компанії Польщі вдається наживатися на купівлі дешевої російської нафти, використовуючи звільнення від санкцій, і чому влада Чехії та Польщі не змогла перекрити цю лазівку.

Максимальні прибутки на винятках

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз послідовно запроваджує обмеження на використання російських енергоносіїв – спочатку на вугілля, потім на газ, й наприкінці 2022 року на нафту. У той період багато європейських компаній зазнавали збитків через ціни на паливо, що зросли. А для Orlen Unipetrol це був зірковий час. За підрахунками аналітиків Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), за підсумками другого кварталу 2022 року прибуток компанії підскочив у п’ять (!) разів і досяг небачених 378 млн євро. У наступному кварталі прибуток Orlen збільшився ще на 48 млн євро і досяг піка в 426 млн євро. Джерелом золотого дощу, що пролився на компанію, були знижки на російську нафту, яку у величезних обсягах купувала Orlen, вважають автори доповіді про ситуацію з санкціями на експорт палива з Росії CREA.

Заборонивши імпорт російської нафти морським шляхом, ЄС, однак, зробив виняток для Угорщини, Словаччини та Чехії, які отримують нафту з Росії трубопроводом Дружба. В Угорщині та Словаки бенефіціаром виключення із санкцій стала угорська компанія MOL, а в Чехії польська Orlen, яка є єдиною в країні компанією з переробки сирої нафти. Їй належать два НПЗ у країні. У 2023 році Orlen, яка має контракт з Роснафтою до 2025 року, купила 4,3 млн тонн російської сирої нафти, що є найвищим обсягом за більш ніж десятиліття.

Дисконтна нафта з Росії пахне кров’ю

У 2023 році російська сира нафта, що поставляється на НПЗ Чехії, була в середньому на 25% дешевша (63,8 євро за барель), ніж нафта другого за величиною постачальника, Азербайджану (85,3 євро за барель). У 2022-2023 роках дисконт на російську сиру нафту порівняно з азербайджанською в середньому становив близько 45 євро за барель. Росії, затиснутій санкціями, конче потрібні гроші для поповнення виснаженого війною бюджету, і вона готова продавати свій головний експортний продукт зі значними знижками — аби не втратити ринки.

"Orlen Unipetrol використовує звільнення від санкцій ЄС для купівлі російської нафти з дисконтом. Дешевша російська нафта дозволяє компанії отримувати значний прибуток від продажу на перегрітому ринку нафтопродуктів", — вважають аналітики CREA.

Причому знижки на сировину для НПЗ не призвели до зниження оптових цін на бензин та дизпаливо у Чехії. У той час як прибуток Orlen Unipetrol зріс у чотири рази, внутрішні ціни на бензин до вирахування податків залишалися відносно стабільними (-4% дешевше) у 2022-2023 роках.

Загалом за весь період широкомасштабної війни в Україні Orlen Unipetrol, використовуючи російську нафту, отримала майже 2 млрд євро прибутку (див. таблицю).

У лютому 2023 року компанія заявляла, що частка російської нафти в обсязі всієї нафти, що переробляється, на всіх заводах групи Orlen не перевищує 10 відсотків.

"Нам вдалося розірвати нашу давню залежність від російської сирої нафти, на яку ще в 2015 році припадало майже 100 відсотків сировини, що поставляється на НПЗ групи", — з гордістю заявляв президент правління Orlen Даніель Обайтек незадовго до свого звільнення.

Винятки без терміну давності

Orlen стверджує, що аргументом для унеможливлення санкцій ЄС для Чеських НПЗ є безальтернативність постачання її НПЗ через нафтопровід "Дружба". Однак це не так, стверджують аналітики CREA.

У 2019 році трубопровід "Дружба" переніс серйозний збій через забруднення нафти органічними хлоридами. Однак тоді Чехія змогла обійтися без російської нафти, замінивши її з альтернативних джерел, і не мала зростання цін на бензин або дизельне пальне.

Чехія може отримувати арабську нафту нафтопроводом Transalpine (TAL) з порту італійського Трієста. У травні 2023 року прем'єр-міністр Петро Фіала обіцяв, що до 2025 року країна повністю відмовиться від російської нафти, коли завершиться проєкт з розширення цього трубопроводу.

Маючи альтернативне джерело постачання нафти, Чехія, на відміну від Угорщини, здатна самостійно, не чекаючи на рішення Єврокомісії, заборонити своїм нафтопереробним підприємствам використовувати російську нафту, як це раніше зробила Болгарія. Проте уряд перекладає це рішення на приватні компанії.

"Важливо зазначити, що російську нафту імпортує приватна компанія Orlen Unipetrol", — заявили в чеському міністерстві виданню POLITICO. "Уряд не має прямого контролю за рішеннями приватного бізнесу".

Виняток із санкцій на постачання російської нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії не має чіткого крайнього терміну закінчення. Для повної заборони імпорту з Росії потрібне внесення поправки до постанови ЄС 833/2014 одноголосним рішенням Європейської ради.

Фахівці CREA вважають, що поки цей виняток залишається чинним, Чеська Республіка буде, як і раніше, зацікавлена в тому, щоб затягувати диверсифікацію поставок з Росії.

Найнеприємніше у цій негарній історії те, що поляки могли втягнути у схему фінансування російської армії через закупівлю дисконтної нафти українських дистриб’юторів палива, а через них і автолюбителів. Річ у тім, що раніше деякі українські мережі АЗС купували бензин у литовського Orlen Lietuva, який на 100% належить польському Orlen. За даними консалтингової компанії А-95, у 2021 році на імпорт з Литви припало 9% постачання дизпалива в Україну (690 тис. тонн), 11% бензину (265 тис. тонн) та 16% ринку авіагасу. Особливою популярністю користувався імпортований з Литви бензин марок А-95 та А-98.

Паливо виробництва НПЗ групи Orlen постачається в Україну на постійній основі з початку широкомасштабного вторгнення, підтвердив один із трейдерів, який працює з компанією Orlen Lietuva (Можекяйський НПЗ).

"Щотижня ми завозимо близько 2000 тонн палива", — уточнив він. "Цього вистачає, щоб забезпечити деякі АЗС лише у західних областях країни. Збільшити обсяги постачання з Балтійського НПЗ Orlen Lietuva ми не можемо – литовці не можуть задовольнити всі наші заявки".

За словами нафтотрейдера, великі мережі АЗС, як правило, завозять "польський Orlen" (паливо, вироблене на інших, не литовському заводах компанії Orlen) залізничними складами.

Група Orlen контролює 7 НПЗ – 2 у Чехії, 1 у Литві та 4 у Польщі.