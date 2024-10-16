Деньги на войну Путина. Крупнейший польский концерн, используя лазейку в санкциях, платит России миллиарды

Всего за весь период широкомасштабной войны в Украине Orlen Unipetrol, используя российскую нефть, получила почти 2 млрд евро прибыли

Чехия заплатила России с 2022 года более 7 млрд евро за нефть и газ. Это сумма в пять раз больше, чем правительство Чехии предоставило в качестве помощи Украине (1,29 млрд евро) с начала широкомасштабного вторжения. Единственным потребителем всей российской нефти в Чехии является нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol — дочка нефтяного концерна Orlen, 49,9% акций которого контролирует правительство Польши.

"Телеграф" разбирался, как крупнейшей компании Польши удается наживаться на покупке дешевой российской нефти, используя освобождение от санкций, и почему власти Чехии и Польши не смогли перекрыть эту лазейку.

Максимальные прибыли на исключениях

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину Европейский союз последовательно вводит ограничения на использование российских энергоносителей – сначала на уголь, потом на газ и в конце 2022 года на нефть. В тот период многие европейские компании терпели убытки из-за выросших цен на топливо. А для Orlen Unipetrol это был звездный час. По подсчетам аналитиков Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), по итогам второго квартала 2022 года прибыль компании подскочила в пять (!) раз и достигла невиданных 378 млн евро. В следующем квартале прибыль Orlen увеличилось еще на 48 млн евро и достигла пика в 426 млн. евро. Источником золотого дождя, пролившегося на компанию, были скидки на российскую нефть, которую в огромных объемах покупала Orlen, считают авторы доклада о ситуации с санкциями на экспорт ископаемого топлива из России CREA.

Запретив импорт российской нефти морским путем, ЕС, однако, сделал исключение для Венгрии, Словакии и Чехии, которые получают нефть из России по трубопроводу Дружба. В Венгрии и Словаки бенефициаром исключения из санкций стала венгерская компания MOL, а в Чехии польская Orlen, которая является единственной в стране компанией по переработке сырой нефти. Ей принадлежат два НПЗ в стране. В 2023 году Orlen, имеющая контракт с Роснефтью до 2025 года, купила 4,3 млн тонн российской сырой нефти, что является самым высоким объемом за более чем десятилетие.

Дисконтная нефть из России пахнет кровью

В 2023 году российская сырая нефть, поставляемая на НПЗ Чехии, была в среднем на 25% дешевле (63,8 евро за баррель), чем нефть второго по величине поставщика, Азербайджана (85,3 евро за баррель). В 2022-2023 годах дисконт на российскую сырую нефть по сравнению с азербайджанской в среднем составляла около 45 евро за баррель. России, зажатой санкциями, позарез нужны деньги для пополнения истощенного войной бюджета, и она готова продавать свой главный экспортный продукт со значительными скидками — лишь бы не потерять рынки.

"Orlen Unipetrol использует освобождение от санкций ЕС для покупки российской нефти с дисконтом. Более дешевая российская нефть позволяет компании получать значительную прибыль от продажи на перегретом рынке нефтепродуктов", — считают аналитики CREA.

Причем скидки на сырье для НПЗ не привели к снижению оптовых цен на бензин и дизтопливо в Чехии. В то время как прибыль Orlen Unipetrol выросла в четыре раза, внутренние цены на бензин до вычета налогов оставались относительно стабильными (-4% дешевле) в 2022-2023 годах.

Всего за весь период широкомасштабной войны в Украине Orlen Unipetrol, используя российскую нефть, получила почти 2 млрд евро прибыли (смотри таблицу).

В феврале 2023 года компания заявляла, что доля российской нефти в объеме всей перерабатываемой нефти на всех заводах группы Orlen не превышает 10 процентов.

"Нам удалось разорвать нашу давнюю зависимость от российской сырой нефти, на которую еще в 2015 году приходилось почти 100 процентов сырья, поставляемого на НПЗ группы", — с гордостью заявлял президент правления Orlen Даниэль Обайтек незадолго до своего увольнения.

Исключения без срока давности

Orlen утверждает, что аргументом для исключения санкций ЕС для Чешских НПЗ является безальтернативность снабжения ее НПЗ через нефтепровод "Дружба". Однако это не так, утверждают аналитики CREA.

В 2019 году трубопровод "Дружба" перенес серьезный сбой из-за загрязнения нефти органическими хлоридами. Однако тогда Чехия смогла обойтись без российской нефти, заместив ее из альтернативных источников, и не испытывала роста цен на бензин или дизельное топливо.

Чехия может получать арабскую нефть по нефтепроводу Transalpine (TAL) из порта итальянского Триеста. В мае 2023 года премьер-министр Петр Фиала обещал, что к 2025 году страна полностью откажется от российской нефти, когда завершится проект по расширению этого трубопровода.

Имея альтернативный источник поставок нефти, Чехия, в отличие от Венгрии, способна самостоятельно, не дожидаясь решения Еврокомиссии, запретить своим нефтеперерабатывающим предприятиям использовать российскую нефть, как это ранее сделала Болгария. Однако правительство перекладывает это решение на частные компании.

"Важно отметить, что российскую нефть импортирует частная компания Orlen Unipetrol", — заявили в чешском министерстве изданию POLITICO. "Правительство не имеет прямого контроля над решениями частного бизнеса".

Исключение из санкций на поставки российской нефти в Венгрию, Словакию и Чехию не имеет четкого крайнего срока окончания. Для полного запрета импорта из России требуется внесение поправки в постановление ЕС 833/2014 единогласным решением Европейского совета.

Специалисты CREA считают, что пока это исключение остается в силе, Чешская Республика будет по-прежнему заинтересована в том, чтобы затягивать диверсификацию поставок из России.

Самое неприятное в этой некрасивой истории то, что поляки могли втянуть в схему финансирования российской армии через закупку дисконтной нефти украинских дистрибьютеров топлива, а через них и автолюбителей. Дело в том, что ранее некоторые украинские сети АЗС закупали бензин у литовского Orlen Lietuva, который на 100% принадлежит польскому Orlen. По данным консалтинговой компании А-95, в 2021 году на импорт из Литвы пришлось 9% поставок дизтоплива в Украину (690 тыс. тонн), 11% бензина (265 тыс. тонн) и 16% рынка авиакеросина. Особенной популярностью пользовался импортируемый из Литвы бензин марок А-95 и А-98.

Топливо производства НПЗ группы Orlen поставляется в Украину на постоянной основе с начала широкомасштабного вторжения, подтвердил редакции один из трейдеров, который работает с компанией Orlen Lietuva (Можекяйский НПЗ).

"Еженедельно мы завозим около 2000 тонн топлива", — уточнил он. "Этого хватает, чтобы обеспечить некоторые АЗС только в западных областях страны. Увеличить объемы поставок с Балтийского НПЗ Orlen Lietuva мы не можем – литовцы не могут удовлетворить все наши заявки".

По словам нефтетрейдера, крупные сети АЗС, как правило, завозят "польский Orlen" (топливо, произведенное на иных, не литовском, заводах компании Orlen) железнодорожными составами.

Группа Orlen контролирует 7 НПЗ – 2 в Чехии, 1 в Литве и 4 в Польше.