Росія змушена припинити виробництво самого "аналоговнєтного" винищувача, що про нього відомо

Санкції придушили постачання критичного обладнання до РФ

Росія зупиняє виробництво найновітніших стелс-винищувачів 5 покоління Су-57, які у НАТО називають "Фелон". До такого кроку країну-агресорку змусили санкції, які почали запроваджувати західні країни 31 місяць тому.

Про це повідомляє видання "The Telegraph". Саме через дію обмежень Росія була змушена припинити виробництво літаків.

"Очевидно, що російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, зокрема в електроніці", – пояснила Frontelligence Insight, українська аналітична група.

Як пише видання, санкції, запроваджені західними урядами на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зрештою, придушили постачання критичного обладнання до РФ, яке і використовується у літаках 5 покоління.

Двомоторний Су-57 зі здатністю обходити радари став "відповіддю" Росії на американські F-22 Raptor компанії Lockheed Martin. Літак був покликаний замінити старі МіГ-29 Мікояна, Су-27 і їх варіанти на озброєнні ВПС Росії.

"Перший політ Су-57 відбувся у 2010 році, через 20 років після того, як у небо здійнявся перший у світі винищувач-невидимка п’ятого покоління "Raptor". Протягом наступного десятиліття працівники Сухого вручну побудували 10 тестових моделей. А у 2019 році Кремль підписав контракт на 76 серійних реактивних літаків, приблизно по 50 мільйонів доларів за екземпляр", — повідомляє видання.

При цьому, як стверджує "The Telegraph", Lockheed випускає понад 150 F-35 п’ятого покоління на рік, тоді як російський "Сухой" поставив перші 10 серійних Су-57 ВПС у 2022 році та ще 11 у 2023 році.

Разом з цим російські ВПС через катастрофи втратили два Су-57 – один тестовий і один серійний. Також у червні, внаслідок атаки українського безпілотника по російському Ахтубінському державному льотно-випробувальному центру на півдні Росії, було знищено щонайменше один додатковий Су-57 на землі.

Загалом, як повідомляє видання, нині у Росії має залишатися близько 30 літаків Су-57. При цьому третина з них — тестові моделі, у яких немає частини важливої електроніки, що робить їх непридатними до виконання бойових задач.

Що за літак Су-57

Су-57 — це багатоцільовий винищувач, який в РФ зараховують до п’ятого покоління (найсучасніший тип винищувачів). Хоча серед експертів думки із цього приводу розходяться.

Технічні характеристики літака:

Екіпаж: 1 людина

Довжина: 19,7 м

Розмах крила: 14 м

Висота: 4,8 м

Маса: порожнього — 18,5 т; нормальна злітна маса: з 63% палива — 26% т; зі 100% палива — 30 т.

Максимальна швидкість на висоті: 2,45 М (близько 2600 км/год), максимальна безфорсажна швидкість 2 M (приблизно 2100 км/год).

Тривалість польоту: до 5,8 годин

Практична стеля: 20 000 м

Варто зазначити, що Су-57 дуже сильно піарить роспропаганда, подаючи його як чергове "вундерваффе". Хоча, по суті, поки це літаючий танк "Армата" — довгобуд (перший макет представили аж 2004 року), якого практично немає в армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли Україна отримає Mirage 2000. Їх мають оснастити новітнім обладнанням.