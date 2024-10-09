Експерт: поставки українського брухту до Придністров'я – це фінансування тероризму

Якщо раніше українські експортери металобрухту скоювали суто економічні злочини, вивозячи закордон стратегічну сировину без сплати будь-яких мит до бюджету, то з відновленням поставок брухту до Придністров'я вони перейшли до фінансування тероризму.

Таку думку в коментарі для "Апострофа" висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи перше з початку повномасштабної війни відвантаження українського металобрухту до ПМР.

"Наразі "секретом Полішинеля" є те, як експортери металобрухту доводили на митниці його українське походження та отримували сертифікати EUR.1 задля його безмитного вивезення закордон. ДБР, БЕБ та інші силові структури неодноразово відкривали карні справи, але жодна з них не дійшла до суду. Але все це — суто економічні злочини, тоді як поставки брухту до Придністров'я – це вже зовсім інша справа. Це, по суті, пряме фінансування тероризму та країни-агресора", — сказав він.

Політолог також нагадав, що Придністровська молдавська республіка — це російський анклав на території Молдови, саме там розташований Молдавський метзавод, один із стовпів економіки самопроголошеного формування.

"Кремлівський диктатор путін вже давно оголосив про намір прокласти сухопутний коридор до Придністров'я через Одеську область. А для цього йому потрібні джерела фінансування аби підтримувати життєздатность цього анклаву. Металургійний завод в Рибниці ідеально підходить під це завдання! Тобто, підтримуючи економіку ПМР, українські брухтарі фінансують російські війська на цій території, які спрямували свою зброю проти України, фінансують проросійські настрої у Одеській області", — підкреслив експерт.

За словами Миколи Давидюка, у 2018 році Україна запровадила економічні санкції проти Молдавського МЗ, але наступного року вони були зняті з незрозумілих причин.

"Але зараз в Україні війна, ми даємо відсіч рашистам на сході та на північному сході. Водночас, на заході нечистоплотні ділки забезпечують ворога, країну-терориста, стратегічною сировиною. Вочевидь, це вже питання до біль вагомих компетентних органів, яким чином український брухт "пройшов" нашу митницю без сплати жодного мита та "поїхав" до Придністров'я. Торгівля із країною-терористом – це вже справа СБУ та ГУР, які повинні покласти край цій схемі", — підкреслив політолог.