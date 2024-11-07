У Німеччині розпалася керівна коаліція: у ЗМІ кажуть, що це через Україну

За даними ЗМІ, причина може бути у небажанні міністра фінансів виділяти допомогу Україні

У Німеччині розвалилася керівна коаліція. Розкол стався на тлі поглиблення розбіжностей у питаннях економічної, соціальної та фінансової політики.

Про це пише DW. Тепер канцлер ФРН Олаф Шольц винесе на голосування питання щодо голосування з вотуму довіри. Як очікується, це станеться 15 січня.

Суперечки в коаліції виникли після того, як лідер Вільних демократів (ВДП), а заодно міністр фінансів Крістіан Лінднер запропонував програмний документ, який передбачав зниження податків для компаній, скорочення субсидій та соціальних допомог, а також послаблення кліматичних вимог.

Документ викликав різку критику у двох інших партій коаліції — Соціал-демократичної партії (СДПН) та "Союзу 90/Зелених". А пізніше Шольц звільнив Лінднера з посади міністра фінансів.

Глава "Зелених", міністр економіки Роберт Хабек після цього офіційно підтвердив, що коаліція розпалася, але його партія з неї не виходить.

Український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на канал ARD повідомив, що причиною розпаду коаліції стало нібито небажання Лінднера знайти для України 3 мільярди євро для забезпечення проходження зимового періоду. Стверджується, що міністр на цю пропозицію відповів "я в ці ігри не граю", а Шольц зазначив, що така поведінка є "неймовірним егоїзмом".

6 листопада на засіданні коаліційного комітету Лінднер запропонував партнерам погодитись на проведення дострокових парламентських виборів та залишитися у складі кабінету міністрів до формування нового уряду.

Згідно з останніми опитуваннями партія Шольца СДПН зараз має лише 16% підтримки, тоді як у лідерах по симпатіях опозиційний блок ХДС/ХСС з 34%. Також опитування показують, що лише 19% німців задоволені роботою Шольца.

Тому у разі повторних виборів шанси знову стати канцлером у нього невеликі. Подальші перспективи Німеччини стануть зрозумілішими найближчими тижнями.

Як повідомлялося раніше, у Німеччини і без цього вистачає проблем. У вересні ультраправа проросійська партія отримала після обіду на місцевих виборах у Тюрингії